Το νέο επίδομα εφαρμόζεται με το άρθρο 171 του τέταρτου βιβλίου του νέου Κώδικα για τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.

Νέο επίδομα 3.000 ευρώ μπορούν να χορηγούν οι Δήμοι για κάθε παιδί. Πρόκειται για νέο επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την 4η παράγραφο του άρθρου επιτρέπεται, η χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στις περιπτώσεις γέννησης τέκνου μόνιμων κατοίκων και δημοτών, κατόπιν προϋποθέσεων που καθορίζονται με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά τέκνο.

Στο αμέσως επόμενο άρθρο ξεκαθαρίζεται το γεγονός ότι το χρηματικό αυτό βοήθημα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία, δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Δημοτικές αρχές σε όλη την Ελλάδα αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να χορηγούν — αντί της αποκλειστικής κρατικής πρωτοβουλίας — οικονομική ενίσχυση έως και 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννα.

Το μέτρο ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος επισήμανε ότι η καινοτομία έγκειται στο ότι η απόφαση ανήκει στον εκάστοτε δήμο που το επιθυμεί και όχι στο κεντρικό κράτος.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι δήμοι μπορούν να καθορίσουν τη χορήγηση της ενίσχυσης σε κάθε παιδί που γεννιέται εντός των διοικητικών τους ορίων — κατοίκους ή δημότες. Το ποσό – κορυφαίο για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης – μπορεί να φθάσει έως τα 3.000 €, ενώ προβλέπονται και επιπλέον παρεμβάσεις όπως επίδομα στέγασης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και δαπάνες καυσίμων ή υγείας για τις δημοτικές δομές.

Υπενθυμίζεται ότι επίδομα ύψους 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί χορηγεί από το 2020 ο δήμος Ηρακλείου Αττικής, ως ένα βοήθημα αλλά και κίνητρο για τις οικογένειες του Ηρακλείου που θέλουν να φέρουν στον κόσμο το πρώτου τους παιδί, ενώ αντίστοιχου ύψους επίδομα δίνει και ο δήμος Δοξάτου.

Το τελευταίο διάστημα σχετικές αποφάσεις, μέσω των Δημοτικών τους Συμβουλίων, έχουν λάβει οι δήμοι Αγράφων και Νοτίου Πηλίου, προσδιορίζοντας το σχετικό ύψος του στις 3.000 ευρώ.