Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών στα μπλόκα.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα μπλόκα μετά τη διασπαστική κίνηση ορισμένων μπλόκων. Με αποκλειστική του δήλωση στο Dnews, o Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στη Νίκαια, στέλνει μήνυμα στους αγρότες των «6» μπλόκων και τους ζητάει να μπουν κάτω από την Πανελλαδική Επιτροπή των Αγροτών.

Όπως σημειώνει, μετά την πρόταση των «18» αλλά επί της ουσίας των «6» μπλόκων που δηλώνουν πρόθυμοι να βρεθούν με τον πρωθυπουργό για να ανοίξει ο διάλογος, «αυτές οι κινήσεις δεν υπηρετούν την ενότητα, αλλά υπονομεύουν τον αγώνα των αγροτών».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews τα «6» μπλόκα (από τα συνολικά «57») που ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση παραμένοντας στα μπλόκα είναι:

Κερδύλια

Πράσινα φανάρια

Μικροθήβες

Μπράλος

Κομοτηνή

Εύζωνοι

Νωρίτερα, ο Ρίζος Μαρούδας, τόνισε ότι «όλες οι προσπάθειες υπονόμευσης του αγώνα μας έχουν πέσει στο κενό. Είμαστε ακόμα εδώ, μέσα στις γιορτές και θα μείνουμε όσο χρειαστεί ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα μας. Αυτές τις μέρες φάνηκε ποιος κρατά κλειστούς τους δρόμους. Είναι η κυβέρνηση που επιχείρησε να στρέψει απέναντι μας το λαό, όσους θέλησαν να ταξιδέψουν για τις γιορτές. Δεν τους πέρασε και αυτό το είδαν όλοι τις μέρες αυτές που προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε την κίνηση. Οι μόνοι που ενοχλούνται είναι μεγάλοι όμιλοι του Τουρισμού, των Μεταφορών, του Εμπορίου και της εκμετάλλευσης των Εθνικών Οδών».

Οι κινητοποιήσεις

Σήμερα Κυριακή 28 Δεκέμβρη στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξουν ξανά τα διόδια του Μακρυχωρίου, προκειμένου να μετακινηθούν ελεύθερα όσοι ταξιδεύουν.

Την Δευτέρα 29 Δεκέμβρη στις 16.00 θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων και στη συνέχεια θα μπουν στην πόλη της Λάρισας με τρακτέρ. Μάλιστα την μέρα αυτή συμπληρώνονται 30 ημέρες του μπλόκου και σε αυτό το πλαίσιο θα μοιράσουν πλατιά ανακοίνωση με την οποία θα καλούν τους κατοίκους της Λάρισας σε περαιτέρω ενίσχυση του δίκαιο αγώνα και των αιτημάτων τους.

Την Τετάρτη 31 Δεκέμβρη, παραμονή της πρωτοχρονιάς, υποδέχονται το νέο χρόνο στο μπλόκο και καλούν τους αγρότες με τις οικογένειές τους, καθώς και το λαό της περιοχής να παραβρεθούν στον χώρο του μπλόκου.

Πάτρα

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν πάντως αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Στη Νίκαια, αγρότες τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αναφέρουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Περιμένουν από την κυβέρνηση να «σκύψει» πάνω από τα βασικά αιτήματα, τα οποία λένε ότι είναι 14 και όχι 27. Αναμένουν μέχρι την Πρωτοχρονιά για κάποια εξέλιξη, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους.

Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Παράλληλα, έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από χθες και επ’ αόριστον έκλεισε και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα.

Την Τρίτη, ωστόσο, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Η εικόνα σε Προμαχώνα και Χαλκίδα

Οι αγρότες του μπλόκου στον Προμαχώνα αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Συγκεκριμένα, κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο του Προμαχώνα. Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.