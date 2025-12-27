Το πολύ έξι μπλόκα αυτοί που αποφάσισαν να ζητήσουν διάλογο-Σε συνεργασία με την κυβέρνηση;- Οργισμένοι οι αγρότες, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.

Χοντροκομμένη προσπάθεια διάσπασης των αγροτών αποτελεί η ανακοίνωση των «18 μπλόκων» που ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση!

Είναι χαρακτηριστικό πως το κείμενο των «18 μπλόκων» δεν το υπογράφει ...κανένας!

Τα πρώτα στοιχεία που αποκαλύπτουν οι δημοσιογραφικές έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρόκειται το πολύ για έξι μπλόκα, με τις πληροφορίες να επιμένουν πως η πρωτοβουλία εκδηλώθηκε σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Κάποιες μάλιστα πληροφορίες επιμένουν πως κάποιοι από τους επικεφαλής της πρωτοβουλίας εθεάθησαν πρόσφατα στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Το μπλόκο του Μπράλου, για παράδειγμα, δεν συμμετέχει, στις Μικροθήβες δεν έγινε Γενική Συνέλευση, από το Κιάτο κάποιοι πήγαν με προσωπική τους πρωτοβουλία, ενώ στα ...«18 μπλόκα» περιλαμβάνεται και το «μπλόκο της Ρόδου»!

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες αναμένονται και ανακοινώσεις από μπλόκα που αναφέρονται ότι συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός των αγροτών δεν αλλάζει στο παραμικρό, καθώς τις επόμενες μέρες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους όπως ακριβώς έχει αποφασιστεί, με κομβικά σημεία αναφοράς τα μπλόκα στη Νίκαια της Λάρισας και την Καρδίτσα!

Ειδικότερα, αύριο Κυριακή (28/12) στις 12:00 το πρωί θα μεταβούν στα διόδια του Μακρυχωρίου και θα σηκώσουν τις μπάρες επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για πέντεώρες.

Τη Δευτέρα (29/12) ωστόσο, στις 04:00 το μεσημέρι θα κλείσουν όλες οι παρακαμπτήριες οδοί για τρεις ώρες, τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα, όσο και προς Θεσσαλονίκη. «Δε θα περάσει τίποτε, ούτε προς Θεσσαλονίκη, ούτε και προς την Αθήνα» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

Την ίδια ημέρα, τα τρακτέρ θα βρεθούν και πάλι στο κέντρο της Λάρισας με τους αγρότες να μοιράζουν φυλλάδια όπου θα εξηγούν στους πολίτες για ποιο λόγο είναι στο δρόμο.

Ο κ. Μαρούδας επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως «γυρίζει μπούμερανγκ κάθε προσπάθειά της να στρέψει τον ελληνικό λαό απέναντί μας. Όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας στηρίζουν».

Την κατηγόρησε επίσης πως «δεσμεύει λογαριασμούς αγροτών επειδή βρίσκονται στα μπλόκα. Κάποιοι δεν κάνουν ούτε καν δηλώσεις ΟΣΔΕ. Δεν πρόκειται να μας φοβίσουν αυτές οι πρακτικές σε καμία περίπτωση. Η απόφασή μας είναι αγώνας επιβίωσης και η επιβίωσή μας είναι η κόκκινη γραμμή στην οποία δεν κάνουμε πίσω».

Ο Λαρισαίος αγροτοσυνδικαλιστής απάντησε στα περί ικανοποίησης των περισσοτέρων αιτημάτων που υποστηρίζει η κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «στείλαμε 14 αιτήματα στη σύσκεψη της Νίκαιας, από τα 14 αιτήματα δεν έχει ικανοποιηθεί ούτε ένα. Ούτε αυτά τα αιτήματα που δεν απαιτούν να ξοδευτεί ούτε ένα ευρώ».

Όπως έγινε γνωστό, αποφασίστηκε η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών να πραγματοποιηθεί με τη νέα χρονιά, σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα καθοριστούν το προσεχές διάστημα, με στόχο τον περαιτέρω συντονισμό των κινητοποιήσεων.

Μπλόκο στα Μάλγαρα και στα τελωνεία Ευζώνων και Προμαχώνα

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες προχώρησαν στο κλείσιμο του ρεύματος της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διακόπτεται το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί την Τρίτη.

Το τελωνείο των Ευζώνων παραμένει κλειστό σήμερα από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00 για όλα τα οχήματα, φορτηγά και ΙΧ, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, αποκλεισμός έγινε και στο τελωνείο του Προμαχώνα, το οποίο έκλεισε το μεσημέρι μόνο για τα φορτηγά.

Στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες προχώρησαν σε μερικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού. Το ρεύμα προς Λαμία έχει κλείσει, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει ανοιχτό έως τις 16:00, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.