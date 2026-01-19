Οι αγρότες διαμηνύουν ότι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Περισσότερες από τέσσερις ώρες διήρκεσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, από την οποία οι αγρότες απέσπασαν μόνο δεσμεύσεις για συζήτηση επί τεχνικών ζητημάτων και διαμηνύσουν ότι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 25 εκπρόσωποι και έξι παρατηρητές από τα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Η συνάντηση διήρκεσε 4 ώρες και 20 λεπτά, τον περισσότερο χρόνο για σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση εμφανίστηκε πρόθυμη να συζητήσει τεχνικά ζητήματα των μέτρων που αφορούν στο αγροτικό ρεύμα και την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου, αλλά τόνισε πως το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Πλέον ο λόγος περνά στις συνελεύσεις των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη, που θα λάβουν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων, ενώ αγρότες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο καθόδου των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα για συλλαλητήριο.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, έκανε λόγο για «παραγωγική και αναλυτική» συζήτηση και ευχήθηκε από εδώ και πέρα «να πρυτανεύσει η κοινή λογική», ενώ ξεκαθάρισε ότι μόνο τεχνικά ζητήματα είναι στο τραπέζι σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τη στήριξη του παραγωγικού τομέα.

Στις δηλώσεις που έκανε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός ανέφερε ότι τέθηκαν «όλα τα επιμέρους ζητήματα» και «συμφωνήσαμε να δούμε κάποια επιπλέον θέματα για το κόστος παραγωγής, την τιμή του αγροτικού ρεύματος ή τον τρόπο που αφαιρείται ο ΕΦΚ στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί».

Πάντως, ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση αφορά τεχνικά ζητήματα, καθώς το βασικό πλαίσιο έχει ήδη τεθεί. «Οι γενικές εξαγγελίες έχουν γίνει. Τέθηκαν ζητήματα που άκουσε ο πρωθυπουργός και θα τύχουν μιας περαιτέρω επεξεργασίας», αλλά τόνισε πως «δεν θα αλλάξει κάτι» σε ό,τι αφορά τα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα.

«Δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή στις βασικές εξαγγελίες», τόνισε και σημείωσε ότι οι αλλαγές μπορεί να αφορά «να τυγχάνουν χαμηλής τιμής ρεύματος όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και είναι συνεπείς για μικρότερο χρονικό διάστημα» από 12 μήνες, ή να είναι «σε ποιο αραιά διαστήματα» οι λογαριασμοί ρεύματος και η «αναπροσαρμογή των πραγματικών λίτρων πετρελαίου που χρειάζεται κάθε καλλιέργεια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsog6pd8oj5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ρίζος Μαρούδας: Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας διεμήνυσε ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις.

Η κυβέρνηση «έχει το δημοσιονομικό χώρο να λύσει προβλήματα, δεν έχει όμως την πολιτική βούληση και αντικειμενικά η εξέλιξη οδηγεί μεγάλο τμήμα του αγροτικού κόσμου έξω από την παραγωγή», τόνισε και υπογράμμισε: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας, τον αγώνα για την επιβίωσή μας».

Αναφερόμενος στη συζήτηση που έγινε με τον πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη, επεσήμανε ότι «αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό το δίκαιο των αιτημάτων μας, όμως καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές δικαιολογίες ότι υπάρχουν δημοσιονομικές συνθήκες, ότι υπάρχει η ΕΕ και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο των εξαγγελιών που έχουν κάνει, με κάποιες μικρές βελτιώσεις και υποσχέσεις που αποσπάσαμε».

Στη συνέχεια τόνισε ότι ακόμα και οι πληρωμές και οι εξαγγελίες έγιναν υπό την πίεση των μπλόκων. «Καταλαβαίνουμε ότι ασκήσαμε και ασκούμε μεγάλη πίεση με τα μπλόκα μας. Και για αυτό τον λόγο θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις και εξαγγελίες στο μέλλον που θα είναι αντανάκλαση των αγώνων και των μπλόκων μας. Οι αγώνες πάντα αποδίδουν καρπούς», συμπλήρωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsp3z5bvw0x?integrationId=40599y14juihe6ly}