Ακολουθεί η στοχοποίηση του ΚΚΕ και η ένταση του αυταρχισμού κατά όσων συμμετέχουν στα μπλόκα!

Το Dnews σας προειδοποίησε το πρωί της Πέμπτης (ΕΔΩ) για το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των μπλόκων: «Σκέψεις για πρόστιμα στα τρακτέρ- Διάσπαση με «γαλάζιους» συνδικαλιστές- Επίθεση στο ΚΚΕ».

Αμ΄ έπος αμ' έργον. Το Σάββατο εκδηλώθηκε η επιχείρηση διάσπασης των αγροτών με «πρόθυμους» «γαλάζιους» αγροτοσυνδικαλιστές.

Παρά τη στήριξή της από τα φικολυβερνητικά μέσα είναι σαφές πως τα μπλόκα δεν κλονίζονται, αντιθέτως η οργή πολλαπλασιάζεται!

Σε κάθε περίπτωση όμως, από τη στιγμή που στο Μαξίμου επικράτησε η σκληρή γραμμή κατά των αγροτών να αναμένουμε την επίθεση στο ΚΚΕ, αλλά και την ένταση του αυταρχισμού με τη χρησιμοποίηση -δυστυχώς για την ηγεσία της- της δικαιοσύνης σε πρώτο ρόλο.

ΥΓ: Λένε πως αν δεν παινέψεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Πώς να μην πούμε και εμείς μια καλή κουβέντα για το Dnews, την αξίζει!

Τ.Τε.