Το Dnews σας προειδοποίησε το πρωί της Πέμπτης (ΕΔΩ) για το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των μπλόκων: «Σκέψεις για πρόστιμα στα τρακτέρ- Διάσπαση με «γαλάζιους» συνδικαλιστές- Επίθεση στο ΚΚΕ».
Αμ΄ έπος αμ' έργον. Το Σάββατο εκδηλώθηκε η επιχείρηση διάσπασης των αγροτών με «πρόθυμους» «γαλάζιους» αγροτοσυνδικαλιστές.
Παρά τη στήριξή της από τα φικολυβερνητικά μέσα είναι σαφές πως τα μπλόκα δεν κλονίζονται, αντιθέτως η οργή πολλαπλασιάζεται!
Σε κάθε περίπτωση όμως, από τη στιγμή που στο Μαξίμου επικράτησε η σκληρή γραμμή κατά των αγροτών να αναμένουμε την επίθεση στο ΚΚΕ, αλλά και την ένταση του αυταρχισμού με τη χρησιμοποίηση -δυστυχώς για την ηγεσία της- της δικαιοσύνης σε πρώτο ρόλο.
Τ.Τε.