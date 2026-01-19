Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο βρίσκεται και ο Κώστας Ανεστίδης, ωστόσο ο ίδιος δεν θα λάβει μέρος στη συνάντηση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε η αντιπροσωπεία των αγροτών και κτηνοτρόφων από τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο βρίσκεται και ο Κώστας Ανεστίδης, ωστόσο ο ίδιος δεν θα λάβει μέρος στη συνάντηση.

Σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου, σε ένα ραντεβού που θα κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Η κυβέρνηση στοχεύουν σε αποκλιμάκωση ενώ για τους αγρότες ζητούμενο είναι να εξασφαλίσουν μετρήσιμες δεσμεύσεις.

Τα αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνουν εγγυήσεις με διάρκεια και θεσμική κατοχύρωση. Το κυβερνητικό στίγμα δόθηκε για ακόμη μία φορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις», επαναλαμβάνοντας πως το πλαίσιο του διαλόγου ορίζεται από τα δημοσιονομικά περιθώρια, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες.