Στις συνελεύσεις των αγροτικών μπλόκων ο λόγος - «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις».

Απογοήτευση και οργή είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών μετά τη μαραθώνια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, από την οποία δεν έλειψαν οι εντάσεις.

Οι αγρότες έφυγαν από τη σύσκεψη, που διήρκεσε 4 ώρες και 20 λεπτά, έχοντας αποσπάσει δεσμεύσεις της κυβέρνησης μόνο για βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τεχνικά ζητήματα των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Τώρα, τον λόγο παίρνουν οι γενικές συνελεύσεις των μπλόκων, που θα συνεδριάσουν την Τρίτη για τα επόμενα βήματα, αλλά ήδη οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Από την άλλη, ο πρωθυπουργός λίγη ώρα μετά τη συνάντηση τους έστειλε το μήνυμα πως «δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να μένουν στα μπλόκα». Δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» μετά τη συνάντηση, αλλά συμπλήρωσε με νόημα πως είναι «έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση», τονίζοντας παράλληλα πως είναι παράνομο το κλείσιμο των δρόμων.

Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης στους αγρότες

Οι δεσμεύσεις που έδωσε η κυβέρνηση στην αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων αφορούν μόνο τεχνικά ζητήματα των μέτρων για το αγροτικό ρεύμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο.

Ειδικότερα:

- Για το αγροτικό ρεύμα: Να εντάσσονται στο φθηνό ηλεκτρικό τιμολόγιο και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και να είναι συνεπείς για 6 μήνες, αντί για 1 χρόνο, όπως αρχικά είχε εξαγγελθεί.

- Οι αγρότες ζήτησαν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι εξαμηνιαίοι και όχι μηνιαίοι, προκειμένου να μειώνεται το κόστος από τα πάγια.

- Θα γίνει επανυπολογισμός των πραγματικών λίτρων πετρελαίου που χρειάζεται ο καθένας ανά καλλιέργεια, προκειμένου να παίρνουν φθηνό πετρέλαιο ανάλογα με τις ανάγκες τους και όχι να είναι κάτι προκαθορισμένο.

- Να προστεθεί το ρύζι στα προϊόντα για τα οποία θα δοθεί ενίσχυση ώστε να αναπληρωθεί η απώλεια εισοδήματος.

Στις δηλώσεις που έκανε μετά τη σύσκεψη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, έκανε λόγο για «παραγωγική και αναλυτική» συζήτηση και ευχήθηκε από εδώ και πέρα «να πρυτανεύσει η κοινή λογική», ενώ ξεκαθάρισε ότι μόνο τεχνικά ζητήματα είναι στο τραπέζι σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τη στήριξη του παραγωγικού τομέα.

Τέθηκαν «όλα τα επιμέρους ζητήματα» και «συμφωνήσαμε να δούμε κάποια επιπλέον θέματα για το κόστος παραγωγής, την τιμή του αγροτικού ρεύματος ή τον τρόπο που αφαιρείται ο ΕΦΚ στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί», συμπλήρωσε. «Δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή στις βασικές εξαγγελίες».

Η ένταση την ώρα της σύσκεψης στο Μαξίμου

Οι αγρότες δεν έκρυβαν την απογοήτευσή τους αποχωρώντας από το Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, κάποια στιγμή προκλήθηκε ένταση.

Ήταν την ώρα που συζητήθηκε το θέμα της ευλογιάς και οι κτηνοτρόφοι έθεσαν το ζήτημα των εμβολίων, με συνέπεια να ανέβουν πολύ οι τόνοι.

Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν το μόνο σημείο που προκλήθηκε ένταση κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ρίζος Μαρούδας: Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις

Ενδεικτικές των αρνητικών εντυπώσεων που άφησε η σύσκεψη στις τάξεις των αγροτών ήταν οι δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά ο Ρίζος Μαρούδας, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας διεμήνυσε ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις.

Η κυβέρνηση «έχει το δημοσιονομικό χώρο να λύσει προβλήματα, δεν έχει όμως την πολιτική βούληση και αντικειμενικά η εξέλιξη οδηγεί μεγάλο τμήμα του αγροτικού κόσμου έξω από την παραγωγή», τόνισε και υπογράμμισε: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας, τον αγώνα για την επιβίωσή μας». Την Τρίτη θα συνεδριάσει η γενική συνέλευση κάθε μπλόκου και «όλοι μαζί θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματά μας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη συζήτηση που έγινε με τον πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη, επεσήμανε ότι «αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό το δίκαιο των αιτημάτων μας, όμως καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές δικαιολογίες ότι υπάρχουν δημοσιονομικές συνθήκες, ότι υπάρχει η ΕΕ και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο των εξαγγελιών που έχουν κάνει, με κάποιες μικρές βελτιώσεις και υποσχέσεις που αποσπάσαμε».

Σε άλλο σημείο σχολίασε ότι «χύνουν κροκοδείλια δάκρυα» για την ύπαιθρο, αλλά «δεν παίρνουν μέτρα για την ενίσχυσή της». Επίσης, τόνισε ότι ακόμα και οι πληρωμές και οι εξαγγελίες έγιναν υπό την πίεση των μπλόκων. «Καταλαβαίνουμε ότι ασκήσαμε και ασκούμε μεγάλη πίεση με τα μπλόκα μας. Και για αυτό τον λόγο θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις και εξαγγελίες στο μέλλον που θα είναι αντανάκλαση των αγώνων και των μπλόκων μας. Οι αγώνες πάντα αποδίδουν καρπούς», συμπλήρωσε.

Μητσοτάκης: Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι στα μπλόκα - Έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε κατάσταση

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας σύσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι οι αγρότες «δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω» παραμένοντας στα μπλόκα. Είπε ότι είναι «συγκρατημένα αισιόδοξος», αναφορικά με τον τερματισμό των κινητοποιήσεων, ωστόσο πρόσθεσε πως είναι «έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε κατάσταση».

«Είμαι άνθρωπος καλών προθέσεων αλλά δεν είμαι αφελής. Ξέρω ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις κρυβόντουσαν συγκεκριμένα κομματικά κριτήρια και μια λογική που έρχεται από το παρελθόν», είπε ο πρωθυπουργός.

«Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική. Θα κάνουν συζητήσεις αύριο. Η κοινωνία έχει εξαντληθεί. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να παραμένουν στα μπλόκα. Νομίζω το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος αλλά και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση», δήλωσε.

Για τη συνάντηση είπε πως ήταν «ενδιαφέρουσα, ειλικρινής, σχετικά ανοργάνωτη καθώς ήταν πολλοί εκπρόσωποι» και πρόσθεσε ότι «πολλά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί και όλη αυτή η ένταση να είχε εκτονωθεί νωρίτερα. Κάλλιο αργά πάρα ποτέ».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «οποιεσδήποτε λύσεις θα πρέπει να σέβονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, να είναι κοινωνικά δίκαιες και να εντάσσονται στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο είναι ταυτόχρονα και γενναιόδωρο και αυστηρό στο τι μας επιτρέπει και τι όχι να κάνουμε».

Σε άλλο σημείο, ανέφερε: «Όταν μιλάμε για κρατική βία ας είμαστε προσεκτικοί. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις ήταν παράδοση στη χώρα μας. Το κλείσιμο δρόμων είναι παράνομο αλλά αντιμετωπιζόταν στο πλαίσιο ενός εθιμικού δικαίου. Νομίζω ότι πια με αφορμή και αυτές τις κινητοποιήσεις αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται».

Στις αρχικές κινητοποιήσεις «επειδή είχαμε όντως καθυστερήσεις, μπορεί να υπήρχε μεγαλύτερη κατανόηση. Θα επεδίωκα να υπάρχει αγροτική εκπροσώπηση πραγματική και αυτό να μας οδηγήσει ενδεχομένως στη δημιουργία αγροτικού επιμελητήριου, να έχουμε συνομιλητές. Εμείς πρέπει να μιλάμε με τους αγρότες συνέχεια. Όλα αυτά απαιτούν σταθερό και συνεχή διάλογο αλλά να ξέρουμε και εμείς ως εκλεγμένη κυβέρνηση με ποιους συνομιλούμε και ποιοι εκφράζουν τους αγρότες», δήλωσε ακόμα.

«Δεν ακούσαμε τίποτα ουσιώδες»

Τα πρώτα μηνύματα από τα μπλόκα δείχνουν ότι η συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ικανοποίησε τους αγρότες.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου η γενική συνέλευση θα γίνει στις 18:00 της Τρίτης, τόνιζαν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι και έκαναν λόγο για υποκρισία.

Απογοήτευση εξέφραζαν και οι συνάδελφοί τους στο μπλόκο Βοιωτίας. «Δεν ακούσαμε τίποτα ουσιώδες, τίποτα που να μην ξέραμε ήδη», ανέφεραν χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το OPEN. Παρόμοιο είναι το κλίμα και στο μπλόκο της Θήβας.

Στα τελωνεία του Έβρου και στην Κομοτηνή οι αγρότες είναι επίσης απογοητευμένοι. Γενικές συνελεύσεις θα γίνουν και εκεί το απόγευμα της Τρίτης, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν εκεί μέχρι και την Παρασκευή.

