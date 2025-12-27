Ο Σωκράτης Αλειφτήρας στέλνει μήνυμα στους συναδέλφους του και τους καλεί να μπουν κάτω από την Πανελλαδική Επιτροπή των Αγροτών.

Με αποκλειστική του δήλωση στο Dnews, o Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στη Νίκαια, στέλνει μήνυμα στους αγρότες των «6» μπλόκων και τους ζητάει να μπουν κάτω από την Πανελλαδική Επιτροπή των Αγροτών.

Όπως σημειώνει, μετά την πρόταση των «18» αλλά επί της ουσίας των «6» μπλόκων που δηλώνουν πρόθυμοι να βρεθούν με τον πρωθυπουργό για να ανοίξει ο διάλογος, «αυτές οι κινήσεις δεν υπηρετούν την ενότητα, αλλά υπονομεύουν τον αγώνα των αγροτών».

Ειδικότερα ο Σωκράτης Αλειφτήρας δηλώνει στο Dnews: «Βλέπουμε πως από την στιγμή που η κυβέρνηση πιέζεται και δεν έχει δώσει λύσεις στα αιτήματά μας, κάποιοι συνάδελφοί μας, οι οποίοι στις αρχικές σκέψεις της Πανελλαδικής συμμετείχαν και είχαν δεχθεί τα κοινά αιτήματα και τους κοινούς τρόπους δράσης για τη διεκδίκηση των αιτημάτων επιβίωσής μας, δεν υπηρετούν την ενότητα. Η ενότητα ενός κινήματος υπηρετείται με τις ενιαίες δράσεις και την κοινή κάθοδο εάν και εφόσον γίνει ο διάλογος. Τέτοιες κινήσεις μόνο αποσπασματικές και αποσπαστικές μπορούν να δηλωθούν. Δεν υπηρετούν το καλό του πρωτογενή τομέα και έστω την ύστατη στιγμή καλώ τους συναδέλφους μου να μπουν κάτω από την Πανελλαδική Επιτροπή και όλοι σε πανελλαδικό επίπεδο να συναποφασίσουμε εάν και εφόσον και όταν τεθούν οι προϋποθέσεις να πάμε σε ένα γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

{https://youtu.be/ivy2Tl_6YFg}

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews τα «6» μπλόκα (από τα συνολικά «57») που ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση παραμένοντας στα μπλόκα είναι:

Κερδύλια

Πράσινα φανάρια

Μικροθήβες

Μπράλος

Κομοτηνή

Εύζωνοι

Νωρίτερα, ο Ρίζος Μαρούδας, τόνισε ότι «όλες οι προσπάθειες υπονόμευσης του αγώνα μας έχουν πέσει στο κενό. Είμαστε ακόμα εδώ, μέσα στις γιορτές και θα μείνουμε όσο χρειαστεί ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα μας. Αυτές τις μέρες φάνηκε ποιος κρατά κλειστούς τους δρόμους. Είναι η κυβέρνηση που επιχείρησε να στρέψει απέναντι μας το λαό, όσους θέλησαν να ταξιδέψουν για τις γιορτές. Δεν τους πέρασε και αυτό το είδαν όλοι τις μέρες αυτές που προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε την κίνηση. Οι μόνοι που ενοχλούνται είναι μεγάλοι όμιλοι του Τουρισμού, των Μεταφορών, του Εμπορίου και της εκμετάλλευσης των Εθνικών Οδών».

Οι κινητοποιήσεις

Την Κυριακή 28 Δεκέμβρη στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξουν ξανά τα διόδια του Μακρυχωρίου, προκειμένου να μετακινηθούν ελεύθερα όσοι ταξιδεύουν.

Την Δευτέρα 29 Δεκέμβρη στις 16.00 θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων και στη συνέχεια θα μπουν στην πόλη της Λάρισας με τρακτέρ. Μάλιστα την μέρα αυτή συμπληρώνονται 30 ημέρες του μπλόκου και σε αυτό το πλαίσιο θα μοιράσουν πλατιά ανακοίνωση με την οποία θα καλούν τους κατοίκους της Λάρισας σε περαιτέρω ενίσχυση του δίκαιο αγώνα και των αιτημάτων τους.

Την Τετάρτη 31 Δεκέμβρη, παραμονή της πρωτοχρονιάς, υποδέχονται το νέο χρόνο στο μπλόκο και καλούν τους αγρότες με τις οικογένειές τους, καθώς και το λαό της περιοχής να παραβρεθούν στον χώρο του μπλόκου.

Πάτρα

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν πάντως αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Όσα προηγήθηκαν

Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, αγρότες των Μαλγάρων προχώρησαν στον αποκλεισμό του ρεύματος εξόδου προς την Αθήνα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, σύμφωνα με απόφαση τους, μέχρι και την Τρίτη.

Στις δώδεκα το μεσημέρι, αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων και τα δύο ρεύματα του δρόμου, για όλα τα οχήματα, πλην έκτακτων περιστατικών. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει ως τις τέσσερις το απόγευμα και θα επαναληφθεί από τις έξι έως τις δέκα το βράδυ και τις ίδιες ώρες, καθημερινά, μέχρι την Τρίτη.

Την ίδια ώρα, αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν, τουλαχιστον μέχρι την Τρίτη, τον σταθμό διέλευσης του Προμαχώνα, μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Από τις πέντε χθες το απόγευμα παραμένει κλειστός μόνο για τα φορτηγά και ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες κλείνουν τον κόμβο από τις δυο το μεσημέρι έως και τις πέντε.

Για μια ώρα θα κλείσει σήμερα στο μεσημέρι το τελωνείο της Νίκης και ξανά πάλι το βράδυ από τις επτά έως τις έντεκα. Νωρίτερα, αγρότες της περιοχής με αγροτικά αυτοκίνητα έφτασαν έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Παπασωτηρίου στο κέντρο της Φλώρινας, το οποίο ήταν κλειστό και έριξαν στην είσοδο της πολυκατοικίας μια μπάλα άχυρο και κοπριά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Αύριο το μεσημέρι θα κλείσουν για μια ώρα το Δερβένι οι αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε στις οκτώ το βράδυ έχουν σύσκεψη για ενημέρωση.