Οι περισσότεροι στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η αρχή της αποκλιμάκωσης θα γίνει με μία συμβολικά κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα και στην συνέχεια ίσως να ακολουθήσουν άλλου είδους κινητοποιήσεις πέραν των μπλόκων.

Οι σκληροί αγρότες των μπλόκων αποχώρησαν δυσαρεστημένοι από την συνάντηση διάρκειας τεσσερισήμισι ωρών με τον πρωθυπουργό. Συνάντηση κατά την οποία αρκετές φορές υπήρξε ένταση και λογομαχίες κυρίως με επίκεντρο την ευλογιά και το επίμονο αίτημα των κτηνοτρόφων για εμβολιασμούς.

Ένταση για τον εμβολιασμό

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews οι τόνοι στην συζήτηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες ανέβηκαν όταν στο τραπέζι μπήκε το θέμα των εμβολίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ευλογιάς. «Κάποιοι εμβολιάζουν τα ζώα τους παράνομα» φέρεται να είπαν κάποιοι κτηνοτρόφοι με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να διατυπώνει την άποψη ότι αυτό είναι λάθος. «Αν τα εμβολιάζουν αυτοί να τα εμβολιάζουμε και εμείς με τον ίδιο τρόπο» αντέτειναν σε έντονο ύφος εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων. Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο πρωθυπουργός ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο των εμβολιασμών με το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει στα ζάρια τις εξαγωγές της χώρας.

Η βασική ωστόσο αιτία της δυσφορίας των 25 και πλέον εκπροσώπων ήταν ότι ο πρωθυπουργός τους ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Πέραν κάποιων σημειακών βελτιώσεων που πήραν οι αγρότες σε σχέση με τους δικαιούχους του φθηνού ρεύματος και πετρελαίου, έφυγαν με άδεια χέρια.

Η μπάλα στο γήπεδο των αγροτών

Και το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες ή όχι και με ποια μορφή.

Στην κυβέρνηση υπάρχει η αίσθηση ότι η χθεσινή συνάντηση ήταν η αρχή μίας πορείας αποκλιμάκωσης των μπλόκων. Όχι επειδή οι αγροτοσυνδικαλιστές βρήκαν ευήκοα ώτα στα αιτήματα τους αλλά διότι υπάρχει η εκτίμηση ότι σιγά σιγά τα μπλόκα θα φυλλορροήσουν δεδομένου ότι δεν έχουν κάτι άλλο να περιμένουν από κυβερνητικής πλευράς.

Με σκλήρυνση προειδοποιεί το Μαξίμου αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση

Ο πρωθυπουργός πάντως έδωσε το στίγμα του από εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών αργά το απόγευμα στέλνοντας σαφές μήνυμα στους αγρότες. «Δεν έχουν να περιμένουν κάτι άλλο. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα λήξουν οι κινητοποιήσεις αλλά είμαι και έτοιμος να διαχειριστώ όποια κατάσταση προκύψει» είπε υπονοώντας ότι αν τα μπλόκα συνεχιστούν τότε θα αναλάβει δράση η αστυνομία και η δικαιοσύνη.

Διαπραγματευτικό χαρτί η αμνηστία στα πρόστιμα

Η συγκρατημένη αισιοδοξία του πρωθυπουργού έγκειται και στο γεγονός ότι κρατάει στο χέρι του ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Την αμνηστία των προστίμων που του ζήτησαν οι αγρότες.

Δεδομένου ότι πολλοί από τους αγρότες που έλαβαν, ήδη, κλήση από την δικαιοσύνη ή αναμένεται να λάβουν τις προσεχείς ημέρες είναι υπότροποι από κινητοποιήσεις παρελθόντων ετών, η αμνηστία με ειδική κυβερνητική διάταξη που ζήτησαν είναι ένα θέμα που τους καίει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο πρωθυπουργός δεν δεσμεύτηκε να κάνει δεκτό το αίτημα τους αντιστρέφοντας το αίτημα. «Μου ζητάτε να παρανομήσω επειδή παρανομήσατε. Δεσμεύεστε ότι δεν θα ξαναπαρανομήσετε κλείνοντας τους δρόμους;» φέρεται να τους ρώτησε ο πρωθυπουργός για να λάβει την απάντηση «Δεσμευόμαστε να μην ξανακλείσουμε τους δρόμους όταν θα λυθούν όλα τα προβλήματα των αγροτών» είπαν και η συζήτηση έμεινε μετέωρη.