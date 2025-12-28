Γιατί απορρίφθηκε με δικαστική απόφαση η αγωγή του ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση λόγω ρευματοκλοπής.

«Φρένο» στις αξιώσεις του ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος των καταναλωτών με ανυπόστατες κατηγορίες ρευματοκλοπής, βάζει το Μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης.

Την ώρα που παίρνουν μορφή «χιονοστιβάδας» οι καταγγελίες των πολιτών για ανύπαρκτες ρευματοκλοπές και μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης με αφαίρεση μετρητών ακόμη και σε ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες, η υπ’ αρ. 69/2025 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, «δείχνει» τον ΔΕΔΔΗΕ ως υπεύθυνο να τεκμηριώσει τις καταγγελίες του και αποδείξει τη βασιμότητά τους.

Το σκεπτικό της απόφασης

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αποκλειστικά αρμόδιος όχι μόνο για τους ελέγχους αλλά φέρει και «το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών» που επικαλείται, προς επίρρωση των αγωγών του σε βάρος των καταναλωτών.

Με το σκεπτικό αυτό, απορρίφθηκε η αγωγή που είχε καταθέσει ο ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σε βάρος καταναλώτριας στην Κομοτηνή, την οποία κατηγορούσε για ρευματοκλοπή.

Στην αγωγή αναφερόταν πως κατά τον έλεγχο που διενήργησε τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ τον Φεβρουάριο του 2024, διαπιστώθηκε αυθαίρετη επανασύνδεση παροχής πως εμφανιζόταν στο μηχανογραφικό σύστημα από τον Ιούλιο του 2023 ως απενεργοποιημένη, χωρίς συμβεβλημένο χρήστη και μη εκπροσωπούμενη από προμηθευτή. Το συνεργείο σφράγισε το μετρητή αλλά για την κατανάλωση το μεσοδιάστημα, θεωρήθηκε υπεύθυνη η εναγόμενη.

Ωστόσο στο δικαστήριο δεν προσκομίστηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ που να θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του, όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση « προς απόδειξη αφενός της ίδιας της διενέργειας αυτοψίας και τεχνικού ελέγχο όσο και των ευρημάτων που κατέγραψε το συνεργείο της ενάγουσας και τα οποία κατατείνουν στην τέλεση ρευματοκλοπής. Ομοίως δεν προσκομίστηκε από την ενάγουσα κανένα αποδεικτικό μέσο, όπως π.χ. τεχνική έκθεση του συνεργείου της ενάγουσας αναφορικά με την κατάσταση του μετρητή και του κιβωτίου του κατά το χρόνο ελέγχου και με τα ευρήματα που αποτελούν ενδείξεις παραβίασής του, όπως και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της μεθόδου ρευματοκλοπής στην συγκεκριμένη περίπτωση (π.χ. του τρόπου παράνομης επανασύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) . Μόνο δε από το περιεχόμενο της υπ΄ αριθ. .......... /26.02.2024 επιστολής της ενάγουσας και την προσκομισθείσα Ανάλυση Εκτίμησης Ενέργειας Ρευματοκλοπής δεν δύναται να αποδειχθεί το πραγματικό γεγονός της παράνομης επέμβασης στην ως άνω παροχή και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που τη στοιχειοθετούν. Συνεπώς, δεν αποδείχθηκε το πραγματικό γεγονός της αυθαίρετης επανασύνδεσης της ως άνω παροχής με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια ότι η εναγόμενη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη της ρευματοκλοπής κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, δοθέντος ότι η ενάγουσα δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που επικαλείται στο δικόγραφο της αγωγής της, καθώς δεν προσκόμισε κανένα πρόσφορο προς απόδειξη αυτών αποδεικτικό μέσο».