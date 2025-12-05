Έχουν ξεκινήσει ένα φιλόδοξο επαγγελματικό πρότζεκτ στην Ιταλία.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα είναι full ερωτευμένοι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, με το ζευγάρι να μοιράζεται τον χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Μιλάνο.

Η ηθοποιός και ο πρώην μπασκετμπολίστας όχι μόνο ζουν έναν δυνατό έρωτα, αλλά όπως όλα δείχνουν ετοιμάζονται να κάνουν και το επόμενο μεγάλο βήμα: τον γάμο τους. Παράλληλα, οι δυο τους έχουν ήδη ξεκινήσει ένα φιλόδοξο επαγγελματικό πρότζεκτ στην Ιταλία.

Η Αθηνά Οικονομάκου είχε αφήσει εδώ και μήνες υπονοούμενα πως ετοιμάζει μια επιχειρηματική συνεργασία με τον Μπρούνο Τσερέλα, όμως μόλις πρόσφατα αποκάλυψε μέσω Instagram τι ακριβώς περιλαμβάνει το νέο τους εγχείρημα.

