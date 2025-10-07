Η Αθηνά Οικονομάκου, στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Η Αθηνά Οικονομάκου, μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου και παραχώρησε μια σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη, στην δημοσιογράφο, Ελένη Παπαδόγια.

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου στην εκπομπή, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στον Μπρούνο Τσερέλα, στην προσωπική της ζωή και στον ενδεχόμενο ενός γάμου, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Όσα αποκάλυψε η Αθηνά Οικονομάκου

Αρχικά λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου, αναφέρθηκε στα ταξίδια που κάνει στην Ιταλία για να βλέπει τον σύντροφό της, καθώς ο Τσερέλα, μένει μόνιμα εκεί: «Τα ταξίδια μου πάνε δόξα τω Θεό με χαρά, χαρούμενα. Πηγαίνω Ιταλία συνέχεια, είναι ωραίο αυτό για εμένα, το έχουμε ξανασυζητήσει είναι πολύ όμορφα. Μου αρέσει, επιλέγω στην ζωή μου να κάνω μόνο πράγματα που αγαπώ, αλλιώς δεν τα κάνω».

Σε δεύτερο χρόνο, οι δύο γυναίκες, αναφέρθηκαν στα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεται η ηθοποιός, ενώ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι κάτι αναμενόμενο τα σχόλια, απλά κάποιες φορές πρέπει να υπάρχει και όριο, το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει γιατί οι άνθρωποι το υπερβαίνουν χωρίς την θέλησή σου. Ωστόσο όμως με την στάση μου δείχνω ακριβώς τι άνθρωπος είμαι, τι επιτρέπω, τι όχι, και ο κάθε ένας μπορεί να το διαχειρίζεται όπως μπορεί. Τα σχόλια τα αρνητικά υπάρχουν όπως και τα θετικά που είναι ευτυχώς πολλαπλάσια, οπότε μένω σε αυτό».

Ενώ δε δίστασε να αναφερθεί και στα συναισθήματά της για τον σύντροφό της: «Ο κύριος Τσερέλα έχει μόνο θετικά σχόλια και πολλή αγάπη διότι ζει σε μια διαφορετική χώρα και η νοοτροπία η δική μας νομίζω ότι λίγο… όσο πάει και χειροτερεύει. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Δεν δέχεται τέτοιου είδους σχόλια αλλά και να δεχόταν θα το διαχειριζόταν όπως και εγώ με αδιαφορία, αγάπη, σεβασμό προς όλους και ο κάθε ένας μπορεί να πει την άποψή του, δικαίωμά του».

Τέλος, αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου με τον Τσερέλα, η Αθηνά Οικονομάκου, σημείωσε: «Παντού περνάω ωραία, προτιμάει και τα δύο, εδώ είναι το σπίτι και η βάση μας, αυτό θεωρεί και ο Μπρούνο. Λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων πηγαίνει στο Μιλάνο και εγώ επίσης. Το 2025 τελειώνει και δεν προλαβαίνουμε (για το γάμο)».

