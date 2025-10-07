Η Σοφία Μουτίδου στον καναπέ του «Buongiorno»!

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, η Σοφία Μουτίδου, η οποία και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός- κωμικός, αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική της ζωή και στο νέο project, «The View», στο οποίο συμμετέχει- όσο και στην προσωπική της ζωή και τον σύντροφό της.

Όσα ανέφερε η Σοφία Μουτίδου

Αρχικά λοιπόν, η Σοφία Μουτίδου, αναφέρθηκε στην νέα εκπομπή που έρχεται και στην οποία συνεργάζεται με άλλες τρεις γυναίκες του χώρου: την Ελίνα Παπίλα, την Έλενα Χριστοπούλου και την Δάφνη Καραβοκύρη, ενώ μεταξύ άλλων ανέφερε και τα συναισθήματά της ως προς αυτό: «Χαιρόμαστε όλες πάρα πολύ, πολλή χαρά και άγχος. Δεν με αγχώνουν τα νούμερα ούτε η διάρκεια, με αγχώνει ότι είναι κάτι καινούργιου, είναι ζωντανός χρόνος και είναι μια ενορχήστρωση», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Είναι τέσσερις γυναίκες, το καταλαβαίνω και επειδή είμαστε στο ίδιο κανάλι όλοι πάνε το μυαλό τους στο «The booth», όχι, είναι το «Real the View». Μιλάει για κοινωνικά, πολιτικά, σκάνδαλα, όλα, αλλά θα είναι αφορμή για να μιλήσουμε. Θα υπάρχει βίντεο αλλά όχι ρεπορταζ, όλο το θέμα θα είμαστε εμείς, οι απόψεις μας. Θα έχουμε και καλεσμένους».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα εξήγησε διεξοδικά το concept της εκπομπής, σημειώνοντας: «Είναι ο καιρός να έχουμε καλεσμένους όλους εσάς που μας έχετε καλεσμένους τόσα χρόνια. Έχει δομή την έκθεση, όλες έχουμε εκτεθεί, έχουμε πολύ ενδιαφέρον ζωή. Είναι παλιά ιδέα αυτή, απλά τώρα πραγματώθηκε, δεν ξέρω πώς έγιναν οι αποφάσεις. Επειδή οι συνθήκες του «Booth» ήταν άριστες, δεν είχα ξανανιώσει τόσο ελεύθερη σε εκπομπή, δεν υπήρχε ούτε stop ούτε φραγμός. Όταν τέσσερις άνθρωποι λειτουργούν σε καθεστώς ελευθερίας δεν υπάρχει κακία, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, μια εμπιστοσύνη αμφότερη. Δεν ήξερα καμία από κοντά. Η Έλενα είναι πολύ έντονη προσωπικότητα, είναι master στο είδος της. Και οι τρεις γυναίκες είναι έντονες προσωπικότητες. Το πρόσημο ήταν πολύ ζωηρό, για την κάθε μια αυτό έχω να πω. Φωτιά! Είναι ένα τραπέζι που θα πάρει φωτιά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας μάλιστα για τις συνεργάτιδές της, ανέφερε: «Η κάθε μια έχει την δική της ζωή, μπορεί να πούμε και προσωπικά ζητήματα, δεν μας λέει κανείς κάτι. Γενικά τηρούνται οι κανόνες οι γενικοί. Είναι και ζωντανό και ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, εγώ το λατρεύω αλλά είναι και επικίνδυνο».

«Θα έχουμε και ζωντανό κοινό στο πλατό, και ψηφίσματα. Εμείς έχουμε φοβερές ιδέες που έχουν να κάνουν πώς θα μαζέψουμε το κοινό και θα έχει συμμετοχή. Είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Θα υπάρχει και επικοινωνία με τον κόσμο από το σπίτι. Είμαστε τρελαμένες. Έλεγα ότι θέλω εκπομπή, το θέλω χρόνια. Ήθελα να είμαι ζωντανά σε μια εκπομπή που να μου αρέσει το concept».

Στην πορεία, μιλώντας για το οικονομικό κομμάτι, αποκάλυψε πως στο παρελθόν, έχει αρνηθεί προτάσεις, παρά την αμοιβή, λόγω του ότι δεν συμφωνούσε με τη θεματολογία: «Αν υπήρχε πολύ σοβαρός λόγος το οικονομικό, εγώ θα ήμουν υψηλά στην ζωή μου σε αυτό το κομμάτι, έχω πει πολλά τρανταχτά όχι. Δεν έχω χάσει χρήματα ποτέ γιατί δεν έχω δεχτεί κάτι που οι συνθήκες είναι σταθερές. Έχω ένα κασέ, δεν είμαι φτηνή προσωπικότητα, μου έχουν γίνει τρεις προτάσεις μεγάλες και είχα πει όχι. Μου είχες κάνει και εσύ για μια στήλη. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ζωντανός χρόνος και να είναι μια ομάδα που να μου αρέσει το concept. Το έχουμε ανάγκη να ακουστούν τέσσερις γυναίκες οι απόψεις τους, παρόλο που άρχισαν να λέει από την αρχή ότι θα φαγωθούμε».

Κλείνοντας η Σοφία Μουτίδου, αναφέρθηκε στον σύντροφό της και στον τρόπο με τον οποίο της συμπαραστέκεται και τη βοηθάει σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στην καθημερινότητα, καθώς η ίδια έχει ένα «βαρύ» πρόγραμμα: «Συνεχίζω τις σπουδές μου, είμαι τρίτο έτος και το έβαλα Σαββατοκύριακο γιατί δεν βγαίνει πλέον, έχω και το θέατρο, και τα σεμινάρια. Είμαι φουλ στο σπίτι, όλη την ώρα στο σπίτι είμαι δεν το αφήνω, και την κόρη μου και το αγόρι. Αν δεν υπάρχει συνολική αντιμετώπιση από το σπίτι δεν βγαίνει».

«Ο άντρας μου με βοηθάει πάρα πολύ, μαγειρεύει πάρα πολύ, πλέον του αρέσει πολύ η μαγειρική. Η κόρη μου είναι ανερξάρτητη, κάνει τα μαθήματά της μόνη της. Τους είπα ότι αν δεν βοηθήσετε δεν βγαίνει και αμέσως όλοι συγκεντρωθήκαμε. Δεν είμαστε απλά τρία άτομα, είναι ένα μεγάλο σύστημα. Είναι περίοδοι και περίοδοι στην κάθε οικογένεια, δεν είναι το ίδιο πάντα», κατέληξε η Σοφία Μουτίδου.

