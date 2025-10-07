Η αποκαλύψη του ηθοποιού και ο όρος που βάζει στις συνεργασίες του.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ήταν ένας από τους πρώτους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη φετινή χρονιά. Ο ηθοποιός αποκάλυψε μεταξύ άλλων τους λόγους για τους οποίους δεν οδηγεί.

«Δεν οδηγώ αν και έχω δίπλωμα γιατί δεν έχω συμπεριφορά», αποκάλυψε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης στο The2night Show τονίζοντας μάλιστα ότι για να πάει στην εκπομπή χρησιμοποίησε ταξί.

Ο ίδιος ανέφερε οτι δεν θέλει να βάλει σε κίνδυνο τόσο τους άλλους όσο και την ζωή του, «Δεν με έχει εμποδίσει σε τίποτα, όλοι οι φίλοι μου οδηγάνε, στις δουλειές κάνω συμφωνία οτι θα υπάρχει ταξί. Κάποια στιγμή έκανα την απόπειρα να πάρω μία μηχανή - αυτή που είναι με δύο ρόδες μπροστά και μία πίσω - την κράτησα δύο μήνες και την πούλησα γιατί δεν την καβάλησα ποτέ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddbumiwid9xt?integrationId=40599y14juihe6ly}