Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ελίζα Σκολίδη, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Buongiorno»!

Το πρωί της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης με την συμπρωταγωνίστριά του Ελίζα Σκολίδη, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Buongiorno», όπου και αναφέρθηκαν στην νέα σειρά του Mega, «Hotel Elvira».

Εκτός αυτού ωστόσο, ο ηθοποιός, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, απάντησε και στις ερωτήσεις της παρουσιάστρια, οι οποίες σχετίζονται με την δυσλεξία, το ατύχημα που τον έκανε να αποφεύγει την οδήγηση, αλλά και τη συνεργασία του με την Ελίζα Σκολίδη.

Όσα αποκάλυψε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης στην εκπομπή «Buongiorno»

Με αφορμή λοιπόν την πρεμιέρα του «Hotel Elvira», η οποία θα προβληθεί για πρώτη φορά σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Mega, ο ηθοποιός, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αισθανόμαστε πολύ ωραία και περίεργα γιατί το έχουμε γυρίσει καιρό πριν. Το πιο ακραίο και πιο ωραίο ταυτόχρονα είναι ότι κάναμε γύρισμα για καλοκαίρι μέσα στο καταχείμωνο», ενώ συμπλήρωσε: «Έχουμε δει το πρώτο επεισόδιο και αποσπασματικά κάποια άλλα. Είναι πολύ ωραία σειρά και λείπει αυτό από την ελληνική τηλεόραση».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην συνεργασία του με την συμπρωταγωνίστρια του, Ελίζα Σκολίδη, δήλωσε: «Με την Ελίζα συναντήθηκα πρώτη φορά στην πρώτη ανάγνωση. Τα τελευταία χρόνια στα κάστιγνκ που περνάω είναι για δούμε αν έχω χημεία με την εκάστοτε πρωταγωνίστρια που είναι δύσκολο να φανεί από την αρχή».

Με αφορμή λοιπόν, αυτή την τοποθέτηση, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, ανέφερε και τους λόγους για τους οποίους δεν οδηγεί παρόλο, που έχει δίπλωμα: «Δεν μου αρέσει η οδήγηση. Είχα πάθει και ένα ατύχημα πιο μικρός ως συνοδηγός και το είχα πάρει από φόβο. Έχω δίπλωμα, δεν έχω πάρει αυτοκίνητο. Πήρα μία μηχανή με δύο ρόδες μπροστά και την πούλησα μετά από δύο μήνες».

Τέλος, η Φαίη Σκορδά, ρώτησε τον αγαπημένο ηθοποιό, αναφορικά με το πώς διαχειρίζεται την δυσλεξία του, ενώ μεταξύ άλλων, ο ίδιος, αποκάλυψε πως είναι ένας από τους λόγους που αποφεύγει να αποδεχτεί κάποια πρόσκληση για εκπομπή: «Είναι ένα θέμα που το καταλαβαίνει κάποιος δύσκολα. Είναι κάτι που δεν το συζητάω γιατί δεν το θεωρώ κάτι ακραίο, το θεωρώ κάτι πολύ φυσιολογικό. Απλά είναι καμιά φορά ο λόγος που επιλέγω να πω «όχι» σε μία πρόσκληση μιας εκπομπής. Γιατί μπορεί να σκεφτώ κάτι και να πω ότι πρέπει να το φιλτράρω πρώτα. Να το πω και να σκεφτώ μετά το υπόλοιπο 15λεπτο… Ότι αυτό το ένα λεπτό είπα βλακεία ή όχι; Δεν θέλω να μπω σε αυτό», ανέφερε αρχικά για να καταλήξει:

«Το κατάλαβα στο σχολείο, στο γυμνάσιο, αλλά είναι κάτι που πιστεύω ότι το έχω ξεπεράσει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Εννοώ επαγγελματική, σεμιναρίων, συνεδριών. Πιστεύω ότι έγινε κάπως μαγικά στο κεφάλι μου. Κάπως ηρέμησε ο εγκέφαλός μου και το πήρα αλλιώς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πιο επιστημονικά»!

