Η ηθοποιός, αποκάλυψε ορισμένες από τις εξελίξεις του «Grand Hotel», ενώ μίλησε για τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο!

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», βρέθηκε η ηθοποιός, Γιολάντα Καλογεροπούλου, η οποία μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα, τόσο για την συμμετοχή της στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, όσο και για την προσωπική της ζωή.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, απάντησε στις ερωτήσεις αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου με τον Σταύρο Σβήγκο, ενώ μίλησε και για την μικρή της κόρη, Ηλέκτρα.

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για το «Grand Hotel» και την προσωπική της ζωή

Αρχικά λοιπόν, οι δύο συνομιλητές, αναφέρθηκαν στον ρόλο της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο «Grand Hotel», όπου υποδύεται την Ελένη, δίνοντας μάλιστα και ένα μικρό spoiler για τις εξελίξεις: «Η Ελένη θα συνεχίσει να παιδεύει τον Νικόλα. Είναι το αποκούμπι της», ανέφερε αρχικά και συνέχισε για να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν τον Χατζημήτρο: « Με τον Χατζημήτρο αυτό μπορούμε να το πούμε (ότι θα έρθουν κοντά). Είμαστε της ίδιας συνομοταξίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σχέση αυτή. Θα είναι μαζί κατά κάποιον τρόπο. Η Ελένη είναι βαθιά ερωτευμένη με τον Ρήγα, αλλά κάτι την γοητεύει στον Χατζημήτρο. Κάτι θα γίνει θα εξαφανιστεί η Ελένη, δεν μπορώ όμως να πω και πολλά».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, εκδήλωσε τα συναισθήματά της, αναφορικά με τον ρόλο της στην αγαπημένη σειρά του σταθμού: «Είμαι πολύ χαρούμενη για την επιτυχία του ρόλου. «Σε σιχαινόμαστε αλλά σε αγαπάμε», μου λένε στον δρόμο. Δεν περίμενα ότι με έναν τέτοιο ρόλο θα με κοιτάζανε στον δρόμο και θα με θαυμάζανε».

Παράλληλα, για την προσωπική της ζωή και την κόρη της, Ηλέκτρα, σημείωσε: «Η κόρη μου δεν βλέπει τη σειρά, είναι τριών. Ξέρει τι δουλειά κάνω. Στην αρχή δεν μπορούσε να το καταλάβει, της εξηγώ ότι έτσι είναι η δουλειά μου. Έχει έρθει και στα γυρίσματα. Προσπαθώ να περνάμε χρόνο μαζί, όσο μπορώ. Μου λείπει αρκετά». Ενώ για τον σύντροφό της ανέφερε: «Eίμαστε πολύ καλά με τον Σταύρο. Είναι όλα πολύ ωραία στη σχέση. Δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Ο γάμος δεν ήταν ποτέ στα πλάνα μου. Δεν είναι αυτή η ανάγκη τώρα, έχουμε τα παιδιά μας…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddb3ztuvi9i1?integrationId=40599y14juihe6ly}