«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Μη χάσετε τις εξελίξεις. Απόψε στις 22:30!

Η καθηλωτική συνέχεια της νέας παραγωγής του Alpha, «Πόρτο Λεόνε», έρχεται για να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που «καίνε»!

«Πόρτο Λεόνε»: στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, στον Πειραιά της δεκαετίας του 1960, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη, εκεί όπου οι εξελίξεις, καθηλώνουν.

«Πόρτο Λεόνε»: Σήμερα με νέο επεισόδιο στις 22:30 στον Alpha

Ο Ντίνος Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός) κατηγορεί τον μικρό του γιο Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης) ότι αντιτίθεται στις αποφάσεις του πατέρα για την Λένα- σχετικά με το επικείμενο προξενιό. Ο Ντίνος απογοητευμένος λέει ότι ο μικρός του γιος θα ακολουθήσει τα βήματα του μεγάλου γιου του, του Ορέστη που έχει μπαρκάρει σε καράβι ξένης εταιρείας, παρακούοντας τη θέληση του πατέρα του. Αιφνιδιαστικά εισβάλλει στο γραφείο η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) αναστατωμένη κι ανήσυχη για την εξαφάνιση της Λένας ( Χριστίνα Μαθιουλάκη). Έξαλλος ο Ντίνος για τη συμπεριφορά όλης του της οικογένειας που συγκρούεται συστηματικά μαζί του…

Μη χάσετε απόψε στις 22:30 τη συγκλονιστική συνέχεια!

{https://www.youtube.com/watch?v=1kN1XG2ebD0}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επεισόδιο 05

Ο Λυκούργος Κονταράς καταφτάνει από το Δουργούτι στο τμήμα Πειραιά, ως ύποπτος για τον φόνο του Στράτου και ο Καπετανάκος ζητά από τον Γιάµαρη να τον αφήσει να το τακτοποιήσει εκείνος. Η Λένα ψάχνει τρόπο να επικοινωνήσει µε τον παππού της στη Σύρο, ενώ ο πατέρας της ετοιμάζει, ερήμην της, ένα σχέδιο για να την αποκαταστήσει. Ωστόσο, η Καίτη αποκαλύπτει στην Αλεξάνδρα τον δολοφόνο που υποδεικνύει ο ανιψιός της, Ζήσης, οδηγώντας την έξω από το σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη ένα βήμα πριν το πάτημα της σκανδάλης.

{https://www.youtube.com/watch?v=HveFJkg-UkY}