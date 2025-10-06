«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια- Πώς θα αντιδράσει η Αλεξάνδρα, όταν μάθει ποιος είναι ο δολοφόνος του Στράτου;

Απόψε, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, έρχεται η συγκλονιστική συνέχεια του «Πόρτο Λεόνε» και όλα ανατρέπονται. Η Αλεξάνδρα, μαθαίνει ποιος κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του Στράτου. Ποια θα είναι η αντίδρασή της;

«Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη στην απόλυτη υπερπαραγωγή του Alpha!

Όσα θα δούμε απόψε στο «Πόρτο Λεόνε»

Μη χάσετε απόψε στις 22:30 τη συγκλονιστική συνέχεια!

Επεισόδιο 05

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Λυκούργος Κονταράς καταφτάνει από το Δουργούτι στο τμήμα Πειραιά, ως ύποπτος για τον φόνο του Στράτου και ο Καπετανάκος ζητά από τον Γιάµαρη να τον αφήσει να το τακτοποιήσει εκείνος. Η Λένα ψάχνει τρόπο να επικοινωνήσει µε τον παππού της στη Σύρο, ενώ ο πατέρας της ετοιμάζει, ερήμην της, ένα σχέδιο για να την αποκαταστήσει. Ωστόσο, η Καίτη αποκαλύπτει στην Αλεξάνδρα τον δολοφόνο που υποδεικνύει ο ανιψιός της, Ζήσης, οδηγώντας την έξω από το σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη ένα βήμα πριν το πάτημα της σκανδάλης.

Porto Leone : Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha!