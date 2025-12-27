Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην ακραία εκδήλωση θαυμασμού που έχει δεχτεί από θαυμάστριά του.

Μια αποκάλυψη που άφησε άφωνη τη Σίσσυ Χρηστίδου έκανε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου μέσα από την εκπομπή της.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην ακραία εκδήλωση θαυμασμού που έχει δεχτεί από θαυμάστριά του, με την οποία μάλιστα βρίσκονται πλέον σε δικαστική διαμάχη. Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης αποκάλυψε ότι θαυμάστρια του είχε στείλει γλάστρα μέσα στην οποία είχε τοποθετήσει κοριό.

«Έχω ζήσει ακραία εκδήλωση θαυμασμού από θαυμάστρια γιατί είμαστε στα δικαστήρια. ‘Ηταν κάτι όντως πολύ ακραίο. Μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μια γλάστρα, που – ευτυχώς – μέσα σε μισή ώρα κατάλαβα ότι η γλάστρα είχε μέσα κοριό. Πιστεύω ότι όταν θαυμάζεις κάποιον, δε φτάνεις σε αυτό το σημείο. Παίζουν άλλα.

Ήμουν με τον κολλητό μου και δυο φίλους μας στο σπίτι. Τότε μετακόμιζα και είχα νοικιάσει ένα Rbnb γιατί έβαφα το σπίτι. Όταν με πήραν από το ανθοπωλείο έδωσα τη διεύθυνση του σπιτιού που έμενα του Rbnb. Και τον βρήκε ο γάτος γιατί τα γατιά ακούνε σε άλλες συχνότητες… Φώναξα την αστυνομία, ενημέρωσα και τη δικηγόρο μου. Μου είπαν ότι το μικρόφωνο είχε εμβέλεια 100-150 μέτρα, άρα ήταν κάπου κοντά. Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα άσχημα.

Έμαθα ποιός άνθρωπος ήταν. Είχε έρθει δυο φορές στο θέατρο, με προσέγγισε με επαγγελματικό πρόσχημα και είναι και στέλεχος εταιρείας. Δε με νοιάζει το κίνητρο σε όλο αυτό» αποκάλυψε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Mega, «Hotel ΕΛΒΙΡΑ».