Χρυσές πωλήσεις για το δίσκο του Δήμου Αναστασιάδη: «Τώρα Μιλάω Εγώ»!

Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Panik Records γιόρτασαν σε μία ξεχωριστή βραδιά τη νέα μεγάλη επιτυχία τους, τις χρυσές πωλήσεις του album «Τώρα Μιλάω Εγώ».

Το «Τώρα Μιλάω Εγώ», που περιέχει 16 τραγούδια με το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στίγμα και την υψηλή αισθητική του Δήμου Αναστασιάδη, έγινε χρυσό μέσα σε περίπου 4 μήνες μετρώντας πάνω από 80 εκατομμύρια streaming points. Ταυτόχρονα, μεμονωμένα τραγούδια του, τα «Μη Χανόμαστε», «Αναπάντεχα», «Ένα Θέλω Μπορεί», «Φταις», «Δρόμο Επικίνδυνο» και «Σ’ Αγαπάω Ακόμα», έχουν κάνει πλατινένιες και χρυσές πωλήσεις.

Την απονομή έκανε ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος. «Με τον Δήμο Αναστασιάδη συνεργαζόμαστε τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι το καλύτερο παιδί, ένας ταλαντούχος άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή παίρνει αυτό που του αξίζει. Το μέλλον είναι λαμπρό κι έρχονται πολύ ωραίες μουσικές στιγμές», ανέφερε και αποκάλυψε ότι το ομότιτλο τραγούδι του album συγκίνησε πολύ όλη την ομάδα της Panik όταν το άκουσαν πρώτη φορά, ενώ ανέφερε και την ιδιαίτερη σύνδεση που έχει ίδιος με τον Δήμο Αναστασιάδη καθώς έτυχε το «Ένα Θέλω Μπορεί» να γίνει ο τίτλος του πρώτου του βιβλίου.

Panik Records

Από την πλευρά του, ο Δήμος Αναστασιάδης ευχαρίστησε την Panik, τους δημιουργούς και το κοινό κι έκανε μια τρυφερή αναφορά στον δεύτερο γιο που απέκτησε λίγες ώρες πριν την απονομή. «Με αυτόν τον δίσκο μεγαλώνει το ρεπερτόριό μου, όπως μεγάλωσε και η οικογένειά μου κατά ένα μέλος. Κάπως έτσι πάμε παράλληλα σε αυτή τη ζωή και επαγγελματικά και προσωπικά», είπε χαρακτηριστικά, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Πλακέτες παρέλαβαν επίσης οι συντελεστές των τραγουδιών, καθώς και ραδιοφωνικοί σταθμοί.

Στη βραδιά, που παρουσίασε ο Αντίνοος Αλμπάνης και έγινε στο «Castor Place», βρέθηκαν συνεργάτες και φίλοι, καθώς και άνθρωποι από τον χώρο της μουσικής, του αθλητισμού και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Για το φινάλε ο Δήμος Αναστασιάδης επεφύλαξε την καλύτερη έκπληξη, καθώς ερμήνευσε live μερικά από τα τραγούδια του, «μαγεύοντας» με τη φωνή και την ενέργειά του.

