«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Οσα θα δούμε απόψε στις 20:00 στο «Να μ' αγαπάς»

Ο Λευτέρης και η Φωτεινή φτάνουν στο Ναύπλιο και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην άγνωστη πόλη. Καθώς πλησιάζει η στιγμή της επιστροφής του Ορφέα στο Βερολίνο, η Σοφία πιέζει όλο και περισσότερο τον Θεόφιλο στην πραγματοποίηση του σχεδίου τους. Μια βροχή οδηγεί στη συνάντηση Φωτεινής και Ορφέα.

Ο Χάρης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ανήκουστη γι’ αυτόν πραγματικότητα. Η Εβίτα δε χάνει ευκαιρία να δείχνει την αντιπάθεια της στην Άννα, ενώ η Νικαίτη αρχίζει να οσμίζεται τη δολοπλοκία της Σοφίας. Τέλος, τα δίδυμα βρίσκονται μπροστά στην πόρτα των Καλλιγά αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια.

Ο Θεόφιλος προσπαθεί να πείσει τον Ορφέα να μην επιστρέψει στο Βερολίνο, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα το σχέδιό του με την Σοφία.

{youtube.com/watch?v=a97SKnypslg&feature=youtu.be}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Λευτέρης και η Φωτεινή φτάνουν στο Ναύπλιο αναζητώντας τη μητέρα τους και ο Ορφέας είναι αποφασισμένος να επιστρέψει στο Βερολίνο.

{https://www.youtube.com/watch?v=EoAtWwXsl2A}