Όσα αποκάλυψε για το ρόλο της στη σειρά «Να μ’ αγαπάς» η Γιώτα Αργυροπούλου.

Ο Χάρης Χρονόπουλος, με την κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, συνάντησε την Γιώτα Αργυροπούλου, την καλοσυνάτη Έλλη από την καθημερινή σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» και μίλησε για τη σειρά, τον ρόλο της και τον γιο της.

«Η Έλλη είναι ένας πολύ αγαπημένος ρόλος για μένα στο Να μ’ αγαπάς. Η Έλλη, μετά από μια περιπέτεια που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, πήγε στο Ναύπλιο γύρω στα 20 και έχτισε τη ζωή της εκεί», λέει αρχικά η Γιώτα Αργυροπούλου για την ηρωίδα που υποδύεται.

Μας αποκαλύπτει πως «είναι η καλύτερη φίλη της Ζωής Καλλιγά και όποτε συναντούν δυσκολίες, η μία έχει την άλλη».

«Να μ’ αγαπάς»: Όσα αποκάλυψε η Γιώτα Αργυροπούλου

Η Έλλη έχει πολλά μυστικά από όλους και η σειρά βασίζεται στα μυστικά. «Η Έλλη έχει πολλά μυστικά, αλλά το χειρίζεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις κι αυτές οι ανατροπές σε βάζουν σε σκέψεις για το τι πραγματικά μπορεί να σου φέρει η ζωή».

Για την αποδοχή της σειράς και την αγάπη του κόσμου, σημειώνει: «Οι τηλεθεατές, όπως κι εμείς, καθρεφτίζονται σε αυτή τη σειρά και γι’ αυτό πηγαίνει και τόσο καλά. Όταν διαβάζουμε τα σενάρια λέμε Αχ! τι θα γίνει μετά, γιατί είναι γεμάτη η πλοκή και έχει νόημα όλη αυτή η εξέλιξη».

Τέλος, η Γιώτα Αργυροπούλου μίλησε για τις σπουδές της στο Λονδίνο, τον γιο της και για την παράσταση «IRЯINA» την οποία σκηνοθετεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=XDmUygHMl14}

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Παρασκευή στις 20:00.