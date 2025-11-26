Νέο επεισόδιο «Άγιος Έρωτας», απόψε στις 21:00.

«Άγιος Έρωτας» - Όσα θα δούμε απόψε

Ο Μαρκόπουλος ορμά στον πατέρα Νικόλαο κατηγορώντας τον ότι τον πρόδωσε στον ενωμοτάρχη.

Η Χριστίνα, στη φυλακή, έχει πλέον την προστασία της Αγγέλας.

Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τον Παύλο στο κελί του και τον πιέζει να ομολογήσει τον φόνο της Κατρίν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η Χριστίνα, στη φυλακή, δέχεται την απρόσμενη εύνοια της Αγγέλας, καθώς και την επίσκεψη του Κλεάνθη, που την ενημερώνει σε φιλικούς τόνους για την επερχόμενη δίκη του διαζυγίου τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=R-TLMThoJRA}

Ο Αντρέας, στο μεταξύ, προειδοποιεί τον Κυριάκο για το ποιόν του δικηγόρου του Παύλου και στηρίζει την Αναστασία, όταν εκείνη δέχεται απειλές από τη Σοφία.

Η απουσία της Μάρως από το μαγαζί προκαλεί ανησυχία στη Θάλεια, την ίδια στιγμή που ο Αργύρης και η Δώρα τη μεταφέρουν αιμόφυρτη στο νοσοκομείο και μαθαίνουν πως έχει πέσει θύμα βιασμού.

{https://www.youtube.com/watch?v=poG5CLMm4EQ}

Η Δέσποινα αναζητά πληροφορίες για τον χαμό του Γεράσιμου, αλλά, προς έκπληξή της, ανακαλύπτει πως δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου στο όνομά του.

Την ίδια στιγμή, εξοργισμένος από την αμετανόητη στάση του Παύλου, ο πατήρ Νικόλαος αποφασίζει να του αποκαλύψει τους πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν στη Στέρνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=lWhI-XSs4G4}

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.