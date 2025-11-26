Απόψε και κάθε Τετάρτη στις 22:30, έρχεται νέο επεισόδιο για την αγαπημένη σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» - Η τελευταία πράξη.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Οι ήρωες είναι πιο αποφασισμένοι και αδίστακτοι από ποτέ. Το παιχνίδι ανατρέπεται. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.

Κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 67

Γεμάτη υποψίες, η Βάνα επισκέπτεται τον Χρήστο στο γραφείο του και προσπαθεί να μάθει γιατί άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να ξαναγυρίσει στον Όμιλο.

Ο Άγης, που μαθαίνει για τη συνάντησή τους, λέει επίτηδες στη Μάγια ότι φοβάται πως ο Χρήστος θα βάλει λόγια εναντίον του στη μητέρα της, για να δηλητηριάσει τη σχέση του μαζί της.

{https://www.youtube.com/watch?v=H2Fx7qQ6ai8}

Την ίδια στιγμή, ο Μάνος αποκαλύπτει στη Χρύσα πως η Αφροδίτη γνωρίζει ότι είναι ο πατέρας της και πως θέλει να γνωριστούν, αλλά η Χρύσα ανησυχεί μήπως ο Μάνος πληγωθεί από αυτή την εξέλιξη.

Η Κλέλια λέει στον Χρήστο πως, όταν είχαν χωρίσει με τη Μαρίνα, της είχε αποκαλύψει ότι ετοιμαζόταν να της κάνει πρόταση γάμου.

{https://www.youtube.com/watch?v=1KIuqsQwsIs}

Ο Άγης ζητάει από τη Χρύσα να δει τη Μάγια, γιατί φοβάται ότι έχει κατάθλιψη, ενώ, όταν συναντά τυχαία τη Μαρίνα στην κλινική, η ευγενική στάση του προβληματίζει τη Μαρίνα.

Ο Χρήστος ζητάει από τον Διονύση να του δώσει όσα στοιχεία έχει εναντίον του Άγη και οδηγείται στην Άννα, τη φίλη της Μάγιας, η οποία του αποκαλύπτει μια πληροφορία που ανατρέπει τα πάντα.

{https://www.youtube.com/watch?v=NbWbdGRMTU8}