«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha.
Η Μελισσάνθη ανακοινώνει το νέο του μωρού στον Άγγελο, η Ιουλία μαθαίνει μια σοκαριστική ιστορία για τον Κίμωνα, ο Μίμης τάζει πολλά στην Ασπασία, η Πολυξένη αποχαιρετά το μπουλούκι και ο Οδυσσέας ζητάει τη Μαγδαληνή από της θείους της.
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30
19ο Επεισόδιο
Ο Άγγελος διαλύεται με το νέο του μωρού, ενώ η Μελισσάνθη θλίβεται απ’ τις αμφιβολίες της Χλόης.
Η Ιουλία μαθαίνει από τον Κυριάκο την αλήθεια για την Αλεξάνδρα, την ίδια στιγμή που ο Φωκάς λαμβάνει έναν ανώνυμο φάκελο.
Η Ασπασία διστάζει να κάνουν τρίτο παιδί με τον Σταύρο λόγω πιθανών επιπλοκών, ενώ ταυτόχρονα, ο Μίμης ανακοινώνει, πως επεκτείνεται και την θέλει πρώτο όνομα στο νέο του μαγαζί.
{https://www.youtube.com/watch?v=zBHqEjB3eyA}
Η αποχώρηση της Πολυξένης και της Μάρθας σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της διάλυσης του θιάσου από το Λάμπρο προκαλεί αναστάτωση.
Εντωμεταξύ, η Πελαγία δεν έχει ακόμη νέα από τον Νικήτα και ανησυχεί.
Ο Οδυσσέας ζητάει επισήμως το χέρι της Μαγδαληνής από τον Πέτρο και την Άννα.
Η Μελισσάνθη αποκαλύπτει κάτι που σοκάρει τον Άγγελο.
{https://www.youtube.com/watch?v=4Lrd-sA3Gfk}
Ο Σταύρος λέει στον Αχιλλέα για την εγκυμοσύνη της Δέσποινας.
{https://www.youtube.com/watch?v=x-RbMXJRR9A}
Ο Κίμωνας απειλεί την Ιουλία.
{https://www.youtube.com/watch?v=ll-gaayiGdw}
Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!