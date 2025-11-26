«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00
Η Νικαίτη εκβιάζει την Σοφία…
Ο Θεόφιλος προσπαθεί να μάθει τι απασχολεί τη Ζωή, ενώ η Σοφία ετοιμάζει την ανατροπή παρακολουθώντας τους.
Ο Ορφέας και η Φωτεινή έχουν κρυφό ραντεβού, ο Μάκης τους φωτογραφίζει κρυφά και πουλά τις φωτογραφίες.
Η Νικαίτη επιχειρεί να εκβιάσει τη Σοφία με τη γνώση πως η Άννα είναι υιοθετημένη, αλλά αποτυγχάνει.
Η Σοφία εμφανίζεται στο πατρικό του Άγγελου, πιστεύοντας ότι έχει δεσμό με τη Ζωή.
Τέλος, η Σοφία αποκαλύπτει σε όλους πως η Ζωή είναι η μητέρα των διδύμων.
Η Σοφία, θέλοντας να καταστρέψει την Ζωή, λέει στον Θεόφιλο πως η γυναίκα του έχει δεσμό με τον συνεργάτη του…
