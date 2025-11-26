Απόψε έρχονται οι μεγάλες αποκαλύψεις στην αγαπημένη σειρά «Να μ’ αγαπάς».

«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00

Η Νικαίτη εκβιάζει την Σοφία…

Ο Θεόφιλος προσπαθεί να μάθει τι απασχολεί τη Ζωή, ενώ η Σοφία ετοιμάζει την ανατροπή παρακολουθώντας τους.

Ο Ορφέας και η Φωτεινή έχουν κρυφό ραντεβού, ο Μάκης τους φωτογραφίζει κρυφά και πουλά τις φωτογραφίες.

Η Νικαίτη επιχειρεί να εκβιάσει τη Σοφία με τη γνώση πως η Άννα είναι υιοθετημένη, αλλά αποτυγχάνει.

{https://www.youtube.com/watch?v=pNxmEyTX6J8}

Η Σοφία εμφανίζεται στο πατρικό του Άγγελου, πιστεύοντας ότι έχει δεσμό με τη Ζωή.

Τέλος, η Σοφία αποκαλύπτει σε όλους πως η Ζωή είναι η μητέρα των διδύμων.

Η Σοφία, θέλοντας να καταστρέψει την Ζωή, λέει στον Θεόφιλο πως η γυναίκα του έχει δεσμό με τον συνεργάτη του…

{https://www.youtube.com/watch?v=q9wBozpX5f0}

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.