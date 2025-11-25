«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

«Να μ’ αγαπάς», όσα θα δούμε απόψε.

Η Σοφία αναγκάζει την Ζωή να της παραχωρήσει ένα μερίδιο απ’ την περιουσία της…

Η Σοφία επιστρέφει έχοντας μάθει το παρελθόν της Ζωής. Γίνεται αμέσως απειλητική και αρχίζει να εκβιάζει τη Ζωή με περισσότερες αποκαλύψεις.

Ο Ορφέας κι η Φωτεινή ζουν κρυφά τον έρωτα τους και περνούν περισσότερες ώρες μαζί αφού την έχει προσλάβει σαν βοηθό του με τον Θεόφιλο να παρακολουθεί στενά την κρυφή τους σχέση.

Η Άννα αντιμετωπίζει την ψυχρότητα του Λευτέρη που ο πληγωμένος εγωισμός του την μαστιγώνει με την πρώτη ευκαιρία.

{https://www.youtube.com/watch?v=oj29KeIU6LM}

Ο Μάκης φροντίζει τον Χάρη στο σπίτι του παππού και περιποιείται τις πληγές του, ενώ η Στυλιανή ανησυχεί ότι την απατά και παραδίνεται στην ανασφάλεια ότι της λείπει ένα παιδί.

Η Σοφία δε χάνει χρόνο, αναγκάζει τη Ζωή να της παραχωρήσει ένα μερίδιο απ’ την περιουσία της, ενώ στο τέλος μπαίνει στο δωμάτιο της και παίρνει και τα χρυσαφικά της.

{https://www.youtube.com/watch?v=kTn60tMT1Ug}

Η Ζωή δεν αντέχει άλλο. Είναι έτοιμη να ομολογήσει τα πάντα στον Θεόφιλο.

Η Σοφία γίνεται απειλητική και εκβιάζει τη Ζωή με περισσότερες αποκαλύψεις…

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.