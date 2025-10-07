Μη χάσετε απόψε στις 22:30.

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη;

Μη χάσετε απόψε στις 22:30 - Επεισόδιο 06

Η Αλεξάνδρα ακούει κερωμένη την Γαλήνη να λέει στον Γρηγόρη ότι δε θα τον αφήσει να καταστρέψει τη ζωή του για τον γιο ενός νταβατζή. Κάτι σπάει μέσα της με αυτή την ομολογία και ορκίζεται πως δεν θα σταματήσει μέχρι να καταστρέψει την οικογένεια Βούλγαρη.

Το νέο της σύλληψης του υπόπτου κυκλοφορεί παντού, με τον Γιάμαρη να δέχεται και επισήμως συγχαρητήρια για την επιτυχία του – αν και υποπτεύεται πως η ιστορία δεν έχει τελειώσει.

Ο Βούλγαρης μαθαίνει για το τηλεγράφημα και αποφασίζει να δώσει ένα μάθημα στη Λένα, έτσι ώστε να αφήσει τον γιο της στο παρελθόν μια για πάντα. Ο Καπετανάκος δίνει ένα όπλο στον Ανδρέα ζητώντας του να σκοτώσει τον ύποπτο που έχουν συλλάβει.

{https://www.youtube.com/watch?v=mvG2nhxldOk}