Η κακοκαιρία εκτός από την Αττική σαρώνει και την επαρχία δημιουργώντας πολλά προβλήματα. Ήδη από το πρωί υπάρχουν μπαράζ 112 σε αρκετές περιοχές.

Προβλήματα σε όλη τη χώρα συνεχίζει να προκαλεί η κακοκαιρία Byron, που σφυροκοπά τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους, σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, ενώ η Πυροσβεστική στην Αττική έχει δεχτεί περισσότερες από 290 κλήσεις.

Ισχυρά και επικίνδυνα φαινόμενα πλήττουν τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας. Το πρωί της Παρασκευής εστάλη στους κατοίκους μήνυμα από το 112 ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του 24ώρου.

Μήνυμα από το 112 και για τους κατοίκους της Φθιώτιδας

Μήνυμα από το 112 στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα

Κολυδάς: Πού σημειώνονται έντονες καταιγίδες

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει ότι συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά, με μειωμένες εντάσεις από το απόγευμα σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά η ζώνη των περισσοτέρων καταιγίδων έχει μετατοπιστεί κυρίως προς ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα.

Κρήτη: Πολλά προβλήματα

Με ένταση σφυροκόπησε η κακοκαιρία Byron το παραλιακό μέτωπο της πόλης του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου στις τρεις τα ξημερώματα ριπές ανέμου έντασης 10 μποφόρ σάρωσαν την πόλη και ειδικά όλο το θαλάσσιο μέτωπο όπου βρίσκονται τα καταστήματα εστίασης, με αποτέλεσμα να σπάσουν ομπρέλες και γλάστρες, ενώ έπεσαν καρέκλες μέσα στη θάλασσα.

Από τη μανία της κακοκαιρίας δεν γλίτωσε ούτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης το οποίο είχε εγκατασταθεί στη λίμνη και ήταν προγραμματισμένη για αύριο η φωταγώγησή του.

Ζημιές προκλήθηκαν και σε ελαιόδεντρα στον κάμπο της Κριτσάς στην Ελούντα και τα γύρω χωριά. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων οι λίγες ελιές που είχαν τα δέντρα λόγω της ανομβρίας φέτος έπεσαν και αυτές, αναφέρουν αγρότες στην ΕΡΤ.

Η κακοκαιρία σφυροκοπά τη Ρόδο

Η κακοκαιρία Byron βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στα Δωδεκάνησα, με τη Ρόδο να δέχεται ήδη έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Θωμάτος, ενημέρωσε ότι ήδη υπάρχουν αναφορές για πτώσεις δέντρων, κλαδιών αλλά και κολόνων δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία του νησιού. Στο πεδίο βρίσκονται αυτή την ώρα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, της καθαριότητας, της Διεύθυνσης Πρασίνου και του τμήματος τροχαίου υλικού, παρεμβαίνοντας όπου χρειαστεί για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Σύμφωνα με τον κ. Θωμάτο, τα φαινόμενα συνεχίζουν να εντείνονται, με τις υπηρεσίες του δήμου να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα και να ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε νέο περιστατικό.

Με αποφάσεις των δημάρχων Ρόδου, Σύμης, Τήλου, Κάσου, Κω και Καστελόριζου, σήμερα οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστές για προληπτικούς λόγους, καθώς αναμένονται περαιτέρω εντάσεις.

Σε κόκκινο συναγερμό η Θεσσαλία

Από την Αυτοτελή Δνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι «σύμφωνα με την με αρ. Α5113/03-12-2025 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ όπως αναφέρεται στην με αρ. 6080/04-12-2025 Επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα (Κόκκινη Προειδοποίηση), την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες.

Καθώς τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση), συνιστάται να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του 24ώρου και όπου απαιτούνται να γίνονται με αυξημένη προσοχή.

Συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι πολίτες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία τηλ. 100, Πυροσβεστική τηλ 199, Αριθμός Επείγουσας Ανάγκης 112, ΕΚΑΒ 166). Επίσης, σε περιπτώσεις ανάγκης οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας: 2413511302, 2413511308 και 2413511309).