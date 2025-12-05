Ο έκτακτος διαγωνισμός της 5ης σειράς, όπως ρυθμίζεται στο άρθρο 99 του νέου νομοσχεδίου, αναμένεται να προκηρυχθεί τον Ιανουάριο 2026. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 80 θέσεις, με κατανομή στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες Πειραιώς.

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις», το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2025, στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων, ρυθμίζεται ο έκτακτος διαγωνισμός δικαστικών υπαλλήλων της 5ης Σειράς.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 99 με τίτλο: «Έκτακτος διαγωνισμός δικαστικών υπαλλήλων» αναφέρονται τα κάτωθι:

«1. Το παρόν εφαρμόζεται ειδικά για την επιλογή των εκπαιδευομένων της πέμπτης (5ης) εκπαιδευτικής σειράς δικαστικών υπαλλήλων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Σχολή), οι οποίοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον επταετία στη θέση στην οποία θα διοριστούν, κατά παρέκκλιση των άρθρων 55Η, 55Θ, 55Ι, 55ΙΒ, 55ΙΖ, 55ΙΗ, 55Κ, 55ΛΣΤ του ν.4871/2021 (Α’ 246).

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2026, προκηρύσσεται ο εισαγωγικός διαγωνισμός της παρ. 1 του άρθρου 55Ζ του ν. 4871/2021 για την Πέμπτη (5η) εκπαιδευτική σειρά δικαστικών υπαλλήλων της Σχολής.

3. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός του μηνός Ιανουαρίου 2026 και αποτελείται: α) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων με το νόμιμο αναπληρωτή του, β) έναν (1) Εφέτη των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων, με το νόμιμο αναπληρωτή του, γ) έναν (1) Εισαγγελέα Εφετών, με το νόμιμο αναπληρωτή του, δ) έναν (1) Αντεισαγγελέα Εφετών, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ε) έναν (1) σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, με νόμιμη κατάρτιση, με τον αναπληρωτή του και στ) έναν (1) δικηγόρο με εικοσαετή, τουλάχιστον, πραγματική δικηγορική υπηρεσία, με τον αναπληρωτή του.

4. Ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων και η κατάρτιση του πίνακα όσων γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό, όπως επίσης και του πίνακα των αποκλειομένων, διενεργούνται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Φεβρουαρίου 2026 και ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής εγκρίνει τους τελικούς πίνακες εντός του δεύτερου δεκαημέρου του μήνα αυτού.

5. Το πρώτο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού διενεργείται εντός των μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2026, το δεύτερο στάδιο αυτού εντός του πρώτου εικοσαήμερου του μηνός Απριλίου 2026 και τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι την 20η Απριλίου 2026.

6. Η αίτηση για την εγγραφή στη Σχολή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων. Εάν δεν υποβληθεί αίτηση εγγραφής στη Σχολή εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, προσκαλείται ίσος αριθμός επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, με βάση τον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να υποβάλει αίτηση εγγραφής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία μίας (1) ημέρας από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η ίδια διαδικασία τηρείται, εάν, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 4 του άρθρου 55ΙΒ του ν. 4871/2021, προκύψει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο επιτυχόντος οι προϋποθέσεις εισαγωγής του στη Σχολή.

7. Το Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων καταρτίζει τον μήνα Απρίλιο 2026 το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων της πέμπτης (5ης) εκπαιδευτικής σειράς, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων της Σχολής.

8. Η κατάρτιση των σπουδαστών αυτών διαρκεί τέσσερις (4) μήνες. Αρχίζει την 4η Μαΐου του έτους 2026 και περατώνεται την 31η Αυγούστου του ίδιου έτους και περιλαμβάνει δύο στάδια: α) το πρώτο στάδιο κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων αποφοίτησης, διαρκεί από την 4η Μαΐου έως την 30η Ιουνίου του έτους 2026. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αποφοίτησης αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της Σχολής, με ελεγχόμενη πρόσβαση, το αργότερο μέχρι ώρα 22.00 της 29ης Ιουνίου, β) το δεύτερο στάδιο κατάρτισης των σπουδαστών αυτών, που περιλαμβάνει την πρακτική άσκησή τους στα Πρωτοδικεία και τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς και στα Εφετεία και τις Εισαγγελίες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, διαρκεί από την 1η Ιουλίου του έτους 2026 έως την 31η Αυγούστου του ίδιου έτους.

8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4871/2021.»

Οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ογδόντα (80) θέσεις, οι οποίες θα καλύψουν ανάγκες στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες Πειραιώς. Η προκήρυξη, η οποία προβλέπεται να εκδοθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου 2026, θα ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο και θα επιτρέψει να οργανωθείτε με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Με βάση το άρθρο 99, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θεωρείται έκτακτος. Αυτό σημαίνει ότι ο ετήσιος τακτικός διαγωνισμός (6ος) δεν επηρεάζεται και αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά τον Ιούνιο του 2026.

Συνήθως προετοιμαζόμαστε με οδηγό την εξεταστέα ύλη της προηγούμενης σειράς. Δηλαδή, εστιάζουμε στη μελέτη και στην ουσιαστική κατανόηση των εξής νομοθετημάτων (δεν συμπεριλαμβάνεται το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς ο έκτακτος δεν περιέχει θέσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου):

Ν. 4798/2021 ( Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων ), άρθρα 1-10, 12-17, 18-22, 84-89, 90-93, 94-123, 124-129, 130-137, 138-142, 147-158, 159-164, 165-166, 167-177, 178-183.

Ν. 4938/2022 ( Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις ), άρθρα 1-2, 3-13, 14-16, 17-19, 22-26, 27, 28-29, 30-34, 36, 37-39, 66, 92.

Το Σύνταγμα στο σύνολό του, όπως ισχύει μετά την αναθεώρηση του 2019.

ΠΔ 503/1985 ( Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ), άρθρα 1-6, 52-61, 62-66, 94-101, 106-115, 117-121, 144-145, 194-199, 215, 226-228, 233, 237, 238, 241, 242, 246, 247, 252, 253, 256, 257, 258, 260, 286, 293-298, 300-304, 315, 316, 318, 319, 320, 495-500.

Ν. 4620/2019 ( Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ), άρθρα 1-2, 3-7, 9-13, 14-16, 37-44, 51-55, 70-73, 75, 77 παρ. 1, 82-84, 89-94, 137, 138 παρ. 1 & 2, 139-141, 142 παρ. 1, 2 & 3, 143-146, 148-153, 183-191, 209-212, 217, 219-226, 239-242, 329, 332-334, 339-341, 350-351, 364-366, 367-371, 377-380, 392-394, 430-431, 435, 462, 464, 486, 489, 545-547, 549 παρ. 1 & 2, 577-580, 583-584.

), άρθρα 1-2, 3-7, 9-13, 14-16, 37-44, 51-55, 70-73, 75, 77 παρ. 1, 82-84, 89-94, 137, 138 παρ. 1 & 2, 139-141, 142 παρ. 1, 2 & 3, 143-146, 148-153, 183-191, 209-212, 217, 219-226, 239-242, 329, 332-334, 339-341, 350-351, 364-366, 367-371, 377-380, 392-394, 430-431, 435, 462, 464, 486, 489, 545-547, 549 παρ. 1 & 2, 577-580, 583-584. Ν. 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας), άρθρα 23-32, 44-62, 63-78, 81-88, 132-139Α, 189.

Σε περίπτωση που οι θέσεις περιλαμβάνουν και άλλα δικαστήρια όπως Συμβούλιο της Επικρατείας ή Ελεγκτικό Συνέδριο, τότε η εξεταστέα ύλη εμπλουτίζεται και με τα νομοθετήματα αυτών.

Οι γραπτές εξετάσεις του πρώτου σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων σπουδαστών, οι οποίοι προορίζονται για τις εκάστοτε προκηρυσσόμενες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων περιλαμβάνουν:

Γραπτή εξέταση σε Θέμα Γενικής Παιδείας (μια έκθεση ιδεών, σε ύφος και θεματολογία που θυμίζει τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων, όχι όμως στην έκταση αυτών)

Γραπτή εξέταση για την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων & του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων (το τεστ περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις, πολλαπλής επιλογής ή σύντομης ανάπτυξης)

Γραπτή εξέτασης στοιχείων δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού (το τεστ περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις, πολλαπλής επιλογής ή σύντομης ανάπτυξης)

Η προφορική δοκιμασία του δεύτερου σταδίου περιλαμβάνει προφορική εξέταση σε αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν γραπτώς. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του εκάστοτε Εισαγωγικού Διαγωνισμού κατανέμει την εξέταση των θεματικών ενοτήτων σε όλα τα μέλη της Επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές εξετάσεις.

Η βαθμολογική κλίμακα για όλα τα στάδια του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15). Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου του πρώτου σταδίου διενεργείται από δύο (2) βαθμολογητές, ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο γραπτό. Οι επιτυχόντες στο πρώτο στάδιο θεωρούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις τρεις (3) γραπτές δοκιμασίες τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καμία από αυτές κάτω από πέντε (5). Ο τελικός βαθμό κάθε υποψηφίου στο πρώτο στάδιο προκύπτει από τον συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις τρεις (3) γραπτές δοκιμασίες του σταδίου αυτού.

Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το οποίο, μετά από το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί την επίδοση του υποψηφίου με έναν βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μελών της Επιτροπής αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία, δηλαδή στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού.

Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με συντελεστή εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας με συντελεστή βαρύτητας είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα, για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, πάντως όχι περισσότερα από δύο (2).

Τα θέματα των τριών πρώτων εισαγωγικών διαγωνισμών είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο: https://clerks.esdi.gr/εισαγωγικός-διαγωνισμός/, όπως έχουν αναρτηθεί από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Δικαστικοί Υπάλληλοι). Σημειώνεται ότι η Σχολή δεν αναρτά απαντήσεις. Επομένως, οι απαντήσεις που παραθέτουμε κατά καιρούς αποτελούν ενδεικτικές προσεγγίσεις και όχι επίσημη θέση της ΕΣΔι.

Οπότε ξεκινάμε για άλλη μια φορά από αυτή την στήλη να διαβάζουμε για την ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων!