Από τύχη, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Σοβαρή ζημιά σημειώθηκε χθες στην Πετρίνα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, όταν τμήμα του παλιού πέτρινου μαντρότοιχου που περιβάλλει το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) κατέρρευσε εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή.

Ο τοίχος, που βρίσκεται στο πλάι της παιδικής χαράς σύμφωνα με το apela.gr υποχώρησε λόγω διάβρωσης του εδάφους, παρασύροντας μαζί του μεγάλο όγκο πέτρων, χώματος και τμήματα της μεταλλικής περίφραξης. Τα υλικά κύλισαν στον παρακείμενο δρόμο, αποκλείοντας πλήρως τη διέλευση οχημάτων και καθιστώντας αδύνατη την κυκλοφορία.

Στο σημείο έχουν προκληθεί εκτεταμένες φθορές, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών και των διερχόμενων. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα σε αυτοψία και απομάκρυνση των φερτών υλικών και να εκτιμηθεί η έκταση των ζημιών στην υποδομή του σχολείου.

{https://www.facebook.com/reel/1874853030060750}