Η αγαπημένη σειρά επιστρέφει με όλους τους συντελεστές της.

Για τα γυρίσματα της σειράς «Το Σόι σου» μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος και παράλληλα έδωσε το πρώτο spoiler.

«Είμαι διπλά χαρούμενος γιατί ξαναγυρίζουμε το Σόι Σου. Έχουμε πολύ καλή χημεία όλοι μεταξύ μας και γιαυτό είπαμε κατευθείαν το ναι».

Όσον αφορά τις αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν στη σειρά ο ίδιος τόνισε οτι δεν θα υπάρξουν αλλαγές και οι τηλεθεατές θα δουν τους χαρακτήρες έξι χρόνια μετά, το πώς μεγάλωσε η οικογένεια και πού πήγε το κάθε μέλος.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε για τον ρόλο του ότι δεν έχει βγει ακόμα στη σύνταξη αλλά έχει δώσει τα χασάπικα στον γαμπρό και τον γιο του.

Μάλιστα ο Γ. Γιαννόπουλος μεταξύ άλλων ανέφερε οτι τελικά ο Σάββας δεν θα καταφέρει να γίνει ποτέ διευθυντής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcvr578httrl?integrationId=40599y14juihe6ly}