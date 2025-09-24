Ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε για τον ύπνο στα ζευγάρια και για δήλωσε ότι ο ίδιος κοιμάται κυρίως στον καναπέ.

Ο σύζυγος της Ελένης Χατζίδου και παρουσιαστής του «Breakfast@Star», Ετεοκλής Παύλου, έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική αποκάλυψη στον αέρα της εκπομπής.

Όπως ανέφερε τα τελευταία χρόνια κοιμάται στον καναπέ και πολύ λίγα βράδια στο κρεβάτι με την Ελένη Χατζίδου.

«Εγώ έχω βρει τη λύση πολύ καιρό πριν, γιατί κοιμάμαι στον καναπέ έτσι και αλλιώς. Όταν είναι να πάω στο κρεβάτι, πάω στην πένα. Πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα στο κρεβάτι, πηγαίνω πλυμένος, καθαρός, χτενισμένος, είμαι στην πένα. Με βλέπει η Ελένη δίπλα της και νομίζει ότι έχει έναν καλλονό. Πηγαίνω στο δωμάτιο την ημέρα που θα είμαι ξεκούραστος και προσέχω μέχρι και την γκριμάτσα που θα κάνω», αποκάλυψε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχεις την καθημερινή τριβή με κάποιον, τον ποθείς πιο πολύ. Ο Ετεοκλής όμως, το παράκανε», πρόσθεσε από την πλευρά της η Ελένη Χατζίδου.

