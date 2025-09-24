«Φύγεις δε φύγεις με καλό τρόπο, όλες οι άλλες εκπομπές θα πουν ότι έφυγες με κακό τρόπο!».

Πριν από μερικές ημέρες, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανακοίνωσε ζωντανά στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 την αποχώρησή του από το πρόγραμμα και το κανάλι. Ο παρουσιαστής εξήγησε πως η απόφασή του οφειλόταν στην αδυναμία του να ανταπεξέλθει και στην επιθυμία του να είναι δίκαιος απέναντι στους συνεργάτες του.

Άμεσα, ξεκίνησαν φήμες για το παρασκήνιο, με πολλούς να υποστηρίζουν πως η κούραση δεν ήταν ο πραγματικός λόγος της αποχώρησης. Το πρωί της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας έσπασε τη σιωπή του, υποστηρίζοντας ότι για ακόμη μία φορά γίνεται αντικείμενο κατηγοριών και παρεξηγήσεων.

«Φύγεις δε φύγεις με καλό τρόπο, όλες οι άλλες εκπομπές θα πουν ότι έφυγες με κακό τρόπο! Βγήκε ο Ποσειδώνας και είπε μια αλήθεια, θα βγει και θα τα πει και στη Ναταλία Γερμανού το Σαββατοκύριακο. Βγήκε και είπε την αλήθεια του. Κουράστηκε, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως ήταν η αλήθεια του. Την είπαμε, έχω καλές σχέσεις μαζί του, μιλάμε κάθε μέρα, 10 φορές την ημέρα με μηνύματα… Όλες οι εκπομπές λένε ότι λέμε ψέματα και ότι έφυγε επειδή τσακώθηκε. Ότι του είχαμε υποσχεθεί κάτι και δεν έγινε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια διευκρίνισε: «Δεν υπήρχε καμία υπόσχεση, και ήταν ευχαριστημένος με τη δουλειά του. Απλώς, δεν άντεξε – το σώμα του έφτασε στα όριά του. Είναι ανθρώπινο. Και ήταν έντιμο εκ μέρους του να φύγει από την πρώτη εβδομάδα, αντί να συνεχίσει για όλη τη σεζόν. Το κοινό θέλει αίμα! Ο Λιάγκας τρώει ανθρώπους! Εντάξει είναι από μπέργκερ, είναι από πίτσες, είναι από άλλα. Δεν είναι άνθρωποι εδώ μέσα! Πιστεύουν ότι τον έφαγα εγώ τον Ποσειδώνα!»».