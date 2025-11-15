Οι ερευνητές μπορεί να το ονόμασαν μελέτη DECAF, αλλά στην πραγματικότητα σχετίζεται πολύ με την καφεΐνη.

Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι η κατανάλωση ενός φλιτζανιού καφέ κάθε μέρα μπορεί στην πραγματικότητα να μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης της κολπικής μαρμαρυγής σε άτομα που έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε θεραπεία για αυτήν.

Σύμφωνα με το eatingwell, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο καφές μπορεί να είναι ασφαλέστερος από ό,τι πιστευόταν κάποτε για άτομα που αναρρώνουν από κολπική μαρμαρυγή - μια πάθηση που επηρεάζει περισσότερους από 2 εκατομμύρια ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους αρρυθμιών - και θα μπορούσε ακόμη και να προσφέρει κάποια προστασία από την επανεμφάνιση προβλημάτων ρυθμού.

Η κολπική μαρμαρυγή συμβαίνει όταν οι άνω κοιλότητες της καρδιάς, ή κόλποι, χτυπούν γρήγορα και ακανόνιστα, γεγονός που τους εμποδίζει να αδειάσουν σωστά. Γίνεται πιο συχνή με την ηλικία και συχνά συνδέεται με παράγοντες όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, οι καρδιακές παθήσεις, η φλεγμονή, η υπνική άπνοια και η χρήση αλκοόλ.

Επειδή η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων επιπλοκών, είναι κατανοητό ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να μειώσουν τις πιθανότητές τους να την υποτροπιάσουν.

Για χρόνια, στα άτομα με κολπική μαρμαρυγή έχει ειπωθεί να αποφεύγουν την καφεΐνη επειδή πιστευόταν ότι πυροδοτούσε αυτούς τους ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς. Ωστόσο, νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο JAMA υποδηλώνει ότι μπορεί να ισχύει το αντίθετο, προσφέροντας πρώιμες ενδείξεις ότι η τυπική κατανάλωση καφέ μπορεί να μην είναι η αιτία που κάποτε πιστευόταν.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Μέχρι το τέλος της εξάμηνης παρακολούθησης, οι συμμετέχοντες που συνέχισαν να πίνουν τουλάχιστον ένα φλιτζάνι καφέ με καφεΐνη την ημέρα είχαν λιγότερα επαναλαμβανόμενα επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής ή κολπικού πτερυγισμού σε σχέση με εκείνους που απέφυγαν την καφεΐνη.

Η υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής ή του πτερυγισμού εμφανίστηκε στο 47% της ομάδας του καφέ, ενώ το 64% της ομάδας που απείχε από την καφεΐνη παρουσίασε υποτροπή. Αυτό μεταφράζεται σε 39% χαμηλότερο κίνδυνο υποτροπής για όσους συνέχισαν να πίνουν καφέ. Ένα παρόμοιο όφελος του καφέ παρατηρήθηκε όταν οι ερευνητές εξέτασαν μόνο την κολπική μαρμαρυγή (χωρίς κολπικό πτερυγισμό).

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματική ζωή;

Οι ερευνητές DECAF δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα γιατί ο καφές φάνηκε να βοηθά, αλλά έχουν μερικές ιδέες. Η καφεΐνη μπλοκάρει ορισμένους υποδοχείς στο σώμα που κανονικά διευκολύνουν την έναρξη της κολπικής μαρμαρυγής, επομένως αυτό το φαινόμενο αποκλεισμού μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς.

Ο καφές έχει επίσης φυσικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και επειδή η φλεγμονή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης της κολπικής μαρμαρυγής, η μείωσή της μπορεί να προσφέρει κάποια προστασία.

Μπορεί να υπάρχουν και έμμεσοι λόγοι. Η ομάδα μελέτης σημείωσε ότι σε προηγούμενες έρευνες, τα άτομα που ενθαρρύνονταν να πίνουν καφέ κατέληγαν να κινούνται περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η σωματική δραστηριότητα είναι γνωστό ότι υποστηρίζει έναν υγιή καρδιακό ρυθμό. Ωστόσο, πριν αρχίσετε να ψάχνετε για ένα ακόμα φλιτζάνι καφέ, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας πριν κάνετε κάποια αλλαγή - ειδικά εάν έχετε βιώσει κολπική μαρμαρυγή και θέλετε να κάνετε την ασφαλέστερη και πιο υγιεινή επιλογή για εσάς.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η μελέτη εξέτασε την καθημερινή κατανάλωση καφέ, όχι μεγάλες δόσεις καφεΐνης ή ενεργειακών ποτών, και εξέτασε μόνο την υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής σε άτομα που είχαν ήδη την πάθηση. Δεν δείχνει εάν ο καφές μπορεί να αποτρέψει την κολπική μαρμαρυγή σε άτομα που δεν την έχουν καταναλώσει ποτέ.

Η μελέτη DECAF αντικρούει μια κοινή προειδοποίηση που δίνεται σε άτομα με κολπική μαρμαρυγή - ότι η καφεΐνη πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία.

Τα στοιχεία εδώ υποδηλώνουν το αντίθετο: για πολλούς ασθενείς, ένα φλιτζάνι καφέ καθημερινά μπορεί στην πραγματικότητα να υποστηρίζει τη σταθερότητα του ρυθμού αντί να τη διαταράσσει.

Και επειδή το όφελος προήλθε από την τυπική κατανάλωση καφέ και όχι από την υψηλή δόση καφεΐνης, προσφέρει ένα καθησυχαστικό μήνυμα για όποιον έχει παραμερίσει το πρωινό του ρόφημα από φόβο.

Ωστόσο, ενώ μια μέτρια ποσότητα καφέ μπορεί να ενταχθεί με ασφάλεια στην καθημερινή ζωή για πολλά άτομα με κολπική μαρμαρυγή, είναι πάντα καλή ιδέα να μιλήσετε με έναν επαγγελματία υγείας πριν κάνετε αλλαγές στη ρουτίνα σας.