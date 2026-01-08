Μελέτη διαπιστώνει ότι όσοι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τις ενέσεις είδαν το βάρος τους να επιστρέφει τέσσερις φορές πιο γρήγορα σε σύγκριση με άλλα προγράμματα απώλειας βάρους.

Άτομα που σταματούν τις ενέσεις απώλειας βάρους ξαναπαίρνουν όλο το βάρος που είχαν χάσει μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα σε σύγκριση με όσους ακολουθούν οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα αδυνατίσματος, σύμφωνα με μελέτη-ορόσημο.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και δημοσιεύθηκε στο BMJ, περιλάμβανε ανασκόπηση 37 προηγούμενων μελετών για φάρμακα απώλειας βάρους, με συνολικά 9.341 συμμετέχοντες. Η μέση διάρκεια της θεραπείας ήταν 39 εβδομάδες, ενώ η μέση περίοδος παρακολούθησης μετά τη διακοπή ήταν 32 εβδομάδες.

Κατά μέσο όρο, το βάρος επανερχόταν με ρυθμό 0,4 κιλά τον μήνα σε όσους είχαν διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή, με τους συμμετέχοντες να επιστρέφουν στο αρχικό τους βάρος περίπου μέσα σε 1,7 χρόνια από τη διακοπή οποιουδήποτε φαρμάκου απώλειας βάρους.

Συγκεκριμένα, όσοι λάμβαναν φάρμακα απώλειας βάρους έχαναν κατά μέσο όρο 8,3 κιλά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά ξαναπήραν τα 4,8 κιλά μέσα στον πρώτο χρόνο μετά τη διακοπή.

Ο ρυθμός επαναπρόσληψης βάρους μετά τη διακοπή αυτών των φαρμάκων ήταν σχεδόν τετραπλάσιος σε σύγκριση με προγράμματα συμπεριφορικής παρέμβασης, όπως ειδικές δίαιτες ή προγράμματα σωματικής άσκησης, ανεξάρτητα από το πόσο βάρος είχε χαθεί αρχικά.

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι τα φάρμακα απώλειας βάρους μπορούν να έχουν θετική επίδραση και σε άλλες πτυχές της υγείας, όπως για παράδειγμα στη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου σε ασθενείς με καρδιοπάθειες.

Ωστόσο, η παρούσα μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι τα οφέλη αυτών των φαρμάκων στους καρδιομεταβολικούς δείκτες - όπως η αρτηριακή πίεση και η χοληστερόλη - εξαφανίζονται και αυτά, επιστρέφοντας στα αρχικά επίπεδα μέσα σε περίπου 1,4 χρόνια από τη διακοπή της θεραπείας.

Αν και προηγούμενες έρευνες είχαν υποστηρίξει ότι οι άνθρωποι ξαναπαίρνουν όλο το βάρος που έχασαν μέσα σε έναν χρόνο από τη διακοπή των φαρμάκων, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που προσδιορίζει με ακρίβεια τον ρυθμό επαναπρόσληψης βάρους και τα χρονικά περιθώρια αντιστροφής τόσο του βάρους όσο και των μεταβολικών δεικτών.

Με πληροφορίες από Guardian