Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο σήμερα Ετεοκλής Παύλου.

Ο Ετεοκλής Παύλου, το βράδυ της Παρασκευής, 5 Δεκεμβρίου, έκανε μία διαφορετική δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, δείχνοντας με περηφάνια την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση που έγραψε η κόρη του, Μελίτα.

Ο ίδιος, με την σύζυγό του, Ελένη Χατζίδου, έχουν αποκτήσει την μικρή Μελίτα, η οποία πλέον είναι έξι ετών και φαίνεται να του έχει «κλέψει» την καρδιά.

Μέσα από την ανάρτηση που έκανε ο Ετεοκλής Παύλου, φαίνεται πως η μικρή, έγραψε μόνη της την πρώτη της πρόταση, η οποία ήταν άκρως αφιερωμένη στον μπαμπά της.

«Σήμερα το Μελιτάκι μου, έγραψε για πρώτη φορά μόνη της μια πρόταση και μου την έδειξε με μεγάλη χαρά!», έγραψε ο Ετεοκλής Παύλου, ενώ στο μπλοκ ζωγραφικής, η μικρή Μελίτα, φαίνεται να γράφει: «Μια φορά ο μπαμπάς μου είχε σπάσει το πόδι του και ήταν σε καροτσάκι, δεν μπορούσε να περπατήσει», μία πρόταση με νόημα και ιδιαίτερα συγκινητική για τον Ετεοκλή Παύλου, καθώς η κόρη του φαίνεται να του την αφιερώνει.

«Η χαρά και η συγκίνηση απερίγραπτη!», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ετεοκλής Παύλου.