Oι «νυχτερίδες» πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους, πιάνοντας τον Παναθηναϊκό στην κατάταξη με το ρεκόρ 9-5.

Ο «θολωμένος» αγωνιστικός Παναθηναϊκός, που άφησε πίσω του... ρωγμές σε κάθε φάση, υπέστη τη δεύτερη ήττα στο «σπίτι» του μετά το πέρασμα της Μπαρτσελόνα στη 2η αγωνιστική και με το ρεκόρ 9-5 «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 89-79 από τη Βαλένθια, στη 14η αγωνιστική της διοργανώτριας, βλέποντας το αήττητο ρεκόρ τους να σταματούν στο 4-0. Στον αντίποδα, οι «νυχτερίδες» πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους, πιάνοντας το «τριφύλλι» στην κατάταξη με το ρεκόρ 9-5.

Τα επιθετικά ριμπάουντ ήτα πολλά, δίνοντας δεύτερες μεγαλύτερες στη Βαλένθια, τα λάθη φύτρωναν εκεί όπου δεν τα περίμενε και η «πράσινη» άμυνα έμοιαζε με μισάνοιχτη..., σε μία βραδιά που τα γκαρντ ήταν πολύ στην πόρτα, αλλά τα «5άρια» (Φαρίντ, Γιούρτσεβεν) δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο... παρκέ. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν ώστε ο Παναθηναϊκός να χάσει το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και να μην πετύχει ποτέ την ανατροπή μέχρι το φινάλε...

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89