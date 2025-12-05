Οι διοργανωτές επίσης εξέφρασαν την εκτίμησή τους για τη D-Marin κατά την ανακοίνωση του βραβείου «Κορυφαία Μαρίνα», επισημαίνοντας την επιτυχία της εταιρείας στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

Η D-Marin σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία στα Abu Dhabi Maritime Awards, κατακτώντας συνολικά επτά διακρίσεις για τρεις από τις μαρίνες της στην Τουρκία και μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα βραβεία, που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του Abu Dhabi International Boat Show, αναγνωρίζουν τις μαρίνες που θέτουν τα πρότυπα αριστείας και επιτυχίας στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Τουρκία (MENAT), αναδεικνύοντας το εξαιρετικό έργο τους.

Στο πλαίσιο του ετήσιου Abu Dhabi International Boat Show, η διοργάνωση τιμά τις μαρίνες που παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Τουρκία (MENAT), αναδεικνύοντας την εξαιρετική απόδοση σε έξι βασικές κατηγορίες: Εμπειρία Πελάτη, Αριστεία Εργοδότη, Υγεία και Ασφάλεια, Καινοτομία, Βιωσιμότητα και Κορυφαία Μαρίνα. Η τελευταία κατηγορία τιμά τη μαρίνα που επιδεικνύει αριστεία σε όλα τα κριτήρια. Φέτος, εισήχθη ακόμα μία διάκριση, η «Κορυφαία Αναδυόμενη Μαρίνα», που αναγνωρίζει κορυφαίες μικρές και μεσαίου μεγέθους μαρίνες.

Η D-Marin απέσπασε τις ακόλουθες διακρίσεις:

Τουρκία

D-Marin Turgutreis

Gold - Sustainability

Silver - Health and Safety

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

D-Marin Didim

Gold - Customer Experience

Silver - Outstanding Marina

D-Marin Göcek

Gold - Innovation

Silver - Customer Experience

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

D-Marin Marsa Al Arab

Gold - Outstanding Emerging Marina

Ο Chief Commercial Officer της D-Marin, Dean Smith, δήλωσε: «Είμαι περήφανος για τις ομάδες μας στην Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για την αναγνώριση της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσής τους στην ανάδειξη της D-Marin. Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη, ώστε οι επισκέπτες μας να απολαμβάνουν μια πραγματικά premium εμπειρία, ανεξαρτήτως ποια μαρίνα επισκέπτονται».

Οι διοργανωτές επίσης εξέφρασαν την εκτίμησή τους για τη D-Marin κατά την ανακοίνωση του βραβείου «Κορυφαία Μαρίνα», επισημαίνοντας την επιτυχία της εταιρείας στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες, την ικανότητά της να αναλύει με ακρίβεια τις ανάγκες τους και την υποδειγματική προσέγγιση στην οικοδόμηση μακροχρόνιας αφοσίωσης μέσω αποτελεσματικής αξιολόγησης σχολίων. Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει τις εξαιρετικές προσπάθειες για τη βελτίωση των λειτουργιών, την ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής της D-Marin στην Τουρκία, Can Akaltan, σχολίασε: «Αυτά τα πολύτιμα βραβεία αναδεικνύουν την εξαιρετική αφοσίωση και την τεχνογνωσία των ομάδων μας σε Turgutreis, Göcek και Didim. Χάρη στις εξαιρετικές συνεισφορές ολόκληρης της ομάδας διοίκησης και των συνεργατών μας, συνεχίζουμε να σημειώνουμε σταθερή πρόοδο στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την αριστεία στην εξυπηρέτηση πελατών. Είμαι πραγματικά υπερήφανος για ολόκληρη την ομάδα μας στην Τουρκία και τους ευχαριστώ για την επιμελή δουλειά τους και το αδιάλειπτο πάθος τους, που θέτουν νέα πρότυπα στις λειτουργίες των μαρίνων. Αυτή η αναγνώριση μας εμπνέει να ανεβάσουμε ακόμη ψηλότερα τον πήχη για τους πελάτες μας, τις κοινότητες και το περιβάλλον».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της D-Marin στα ΗΑΕ, Selcuk Balci, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που λάβαμε την αναγνώριση για την κατηγορία “Κορυφαία Αναδυόμενη Μαρίνα” για τη Marina Marsa Al Arab. Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε μια μοναδική τοποθεσία δίπλα στο Jumeirah Burj Al Arab, με σειρά ξεχωριστών χαρακτηριστικών και εξαιρετικών εγκαταστάσεων αναψυχής, που την καθιστούν την προτιμώμενη επιλογή για ιδιοκτήτες γιοτ να απολαύσουν την αναγνωρισμένη premium εμπειρία D-Marin που προσφέρει η ομάδα μας».

Για περισσότερες πληροφορίες για την D-Marin και το δίκτυο μαρινών, επισκεφθείτε το d-marin.com.