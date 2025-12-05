Το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 θα γίνει στο ιστορικό «Αζτέκα».

Το Μουντιάλ 2026 ανοίγει την αυλαία στις 11 Ιουνίου με το Μεξικό να αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική στο ιστορικό «Αζτέκα». Λίγο αργότερα, η Νότια Κορέα θα παίξει με την ομάδα που θα προκύψει από τα ευρωπαϊκά μπαράζ, ενώ οι άλλοι δύο διοργανωτές, ΗΠΑ και Καναδάς, θα μπουν στη... δράση την επόμενη μέρα.

Η κλήρωση, που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα σύνθετες διαδικασίες λόγω γεωγραφικών περιορισμών, έφερε στους Αμερικανούς ένα ονειρικό γκρουπ με Παραγουάη, Αυστραλία και νικητή playoff, ενώ ο Καναδάς είχε πιο «βαριά» κλήρωση με πιθανή αντίπαλο την Ιταλία, συν Ελβετία και Κατάρ.

Όπως βλέπουμε ποιες είναι οι «εκκινήσεις» των «μεγάλων» του κορυφαίου ποδοσφαιρικού τουρνουά:

-Αργεντινή (κάτοχος): Ξεκινά με Αλγερία, ενώ στο γκρουπ βρίσκονται η Αυστρία και η πρωτάρα Ιορδανία.

-Βραζιλία: Κόντρα σε Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία — η τελευταία ξανά σε Μουντιάλ μετά το 1998.

-Γαλλία: Πρεμιέρα με τη Σενεγάλη, 22 χρόνια μετά το ιστορικό σοκ του 2002. Συμπληρώνουν τη γκρουπ της Νορβηγίας και μία ομάδα από τα πλέι οφ.

-Αγγλία: Πρεμιέρα με Κροατία (ρεβάνς των ημιτελικών 2018), ακολουθούν Παναμάς και Γκάνα.

-Γερμανία με Εκουαδόρ – Ακτή Ελεφαντοστού – Κουρασάο: Το μικροσκοπικό νησί γίνεται η μικρότερη χώρα που συμμετέχει ποτέ σε Μουντιάλ.

-Ισπανία: Το πιο «ιδανικό» γκρουπ: Πράσινο Ακρωτήριο, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.

Η νέα διαδικασία κατάταξης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, εξασφαλίζει ότι οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο (Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία) δεν θα συναντηθούν πριν τα ημιτελικά, αν φυσικά κερδίσουν τα γκρουπ τους.

Η Γαλλία ενδέχεται να έχει το πιο «βαρύ» πρόγραμμα και τον πιο δύσκολο δρόμο: Γερμανία στους «16», Ολλανδία στους «8» και Ισπανία στα ημιτελικά.

Η Αγγλία βλέπει στον δρόμο της το Μεξικό, τη Βραζιλία και την Αργεντινή σε ένα πρόγραμμα γεμάτο λατινοαμερικάνικες προκλήσεις.

Οι δε Βραζιλία κι Αργεντινή μπορούν να βρεθούν ξανά σε ημιτελικό, μόλις για δεύτερη φορά σε νοκ άουτ μετά το 1990.