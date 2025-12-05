Όσα αποκάλυψε ο Αντώνης Λουδάρος για την επαγγελματική του πορεία.

Για την επαγγελματική του πορεία μίλησε ο Αντώνης Λουδάρος στην εκπομπή «Status», κάνοντας ταυτόχρονα μία βαθιά αυτοκριτική, τονίζοντας πως ο ίδιος έχει αδικήσει τον εαυτό στις δουλειές που έχει κάνει.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής, 5 Δεκεμβρίου, μέσω της εκπομπής «Happy Day», προβλήθηκε ένα σχετικό απόσπασμα, κατά τη διάρκεια του ο οποίου ο ηθοποιός, μιλάει για την καριέρα του.

Όπως αναφέρει, αισθάνεται αδικημένος, ωστόσο, όχι απαραίτητα από τους γύρω του, αλλά από τον ίδιο του τον εαυτό: «Είμαι αδικημένος. Εγώ με αδίκησα, οι άλλοι είπαν: αφού αδικεί εκείνος τον εαυτό του, γιατί να μην τον αδικήσουμε και εμείς;. Πάντα ήμουν συγκαταβατικός», σημείωσε αρχικά και έσπευσε να εξηγήσει πως ότι έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, το έχει κάνει μόνος του:

«Δεν είχα πλάτες από πίσω μου, δεν είχα κανέναν. Ήμουν εγώ μόνος μου, ο μπαμπάς μου ο τορναδόρος και η μαμά μου έκανε οικιακά. Έχω κάνει δουλειές που δεν θα έπρεπε να τις έχω κάνει, δεν είχα άλλη επιλογή, έπρεπε να ζήσω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq2l3up5tzd?integrationId=40599y14juihe6ly}