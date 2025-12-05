Για την ενασχόληση του με το θέατρο μίλησε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Για το θέατρο και την παράσταση στην οποία συμμετάσχει φέτος, μίλησε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Ειδικότερα, ο γνωστός ηθοποιός, συμπρωταγωνιστεί φέτος, στην παράσταση που επρόκειτο να ανέβει «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», του Χάρη Ρώμα, ενώ μίλησε εν συντομία για αυτή και τη σχέση σου με το θέατρο.

Όπως φαίνεται και από το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, αποκάλυψε πως όταν ανεβαίνει στην σκηνή δεν τον καταβάλει το άγχος, καθώς δεν βιοπορίζεται από την συγκεκριμένη δουλειά.

«Στη σκηνή φαίνονται όλα. Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί δεν ζω από αυτή τη δουλειά», ανέφερε όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αν έχει άγχος πάνω στη σκηνή.

Όσον αφορά την παράσταση που συμμετάσχει, ανέφερε: «Είναι μία κωμωδία του Χάρη Ρώμα, άψογα γραμμένη, άψογα παιγμένη. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς συναδέλφους, χαμηλού προφίλ στη ζωή και υψηλού στη σκηνή. Δόξα τω Θεώ είμαστε sold out και ευχαριστώ τον κόσμο που μας επιλέγει για να διασκεδάσει».

