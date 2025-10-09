Η Ελένη Χατζίδου μοιράστηκε τη δική της εμπειρία με UFO, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη.

Τις πρόσφατες δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη σχετικά με την εμπειρία της από UFO σχολίασε η Ελένη Χατζίδου, αποκαλύπτοντας ότι έχει ζήσει και η ίδια κάτι παρόμοιο.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε αναφέρει πως είχε έρθει «τετ α τετ» με UFO, γεγονός που φαίνεται να βρήκε σύμφωνη και την Ελένη Χατζίδου. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως, κατά τη διάρκεια περιοδείας της με τον Γιώργο Τσαλίκη, βίωσε παρόμοιο περιστατικό.

«Συμφωνώ απόλυτα με την Αγγελική Ηλιάδη, υπάρχουν UFO! Επειδή δεν τα έχετε δει εσείς και ζηλεύετε, μην τα απορρίπτετε έτσι», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Χατζίδου, προσθέτοντας με χιούμορ:

«Έχω δει κι εγώ μαζί με τον Τσαλίκη, πολύ ψηλά. Πηγαινοερχόταν, ήρθε πιο κοντά, αλλά δεν με πήρε! Με είδε, με "κόζαρε" και μετά έφυγε. Είχα ταραχτεί τόσο που δεν μπορούσα να πάω στη δουλειά. Νομίζω πηγαίναμε τότε προς την Αμαλιάδα».

Η Αγγελική Ηλιάδη, από την πλευρά της, είχε δηλώσει στην εκπομπή Happy Day:

«Πάρα πολύς κόσμος έχει δει UFO, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήμασταν παιδιά, παίζαμε στο δρόμο στη Νέα Σμύρνη και το είχαμε δει. Ήμουν τότε 14-15 χρονών, δεν υπήρχαν τότε drone ή τέτοιες τεχνολογίες. Κάτι ήταν, δε γίνεται αλλιώς. Πιστεύω στο μεταφυσικό και στο ότι μπορεί να υπάρχουν όντα που προέρχονται από αλλού».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dddkqk3pmcop?integrationId=40599y14juihe6ly}