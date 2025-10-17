Η αλήθεια είναι εκεί έξω... Το ντοκιμαντέρ The Age of Disclosure ισχυρίζεται ότι αποκαλύπτει μια παγκόσμια συγκάλυψη 80 ετών για την εξωγήινη ζωή.

To The Age of Disclosure είναι ένα νέο και πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ το οποίο ισχυρίζεται ότι φέρνει στο φως την συγκάλυψη της κυβέρνησης των ΗΠΑ για εξωγήινη τεχνολογία και ζωή.

Το ντοκιμαντέρ προκάλεσε αίσθηση και πολλές συζητήσεις όταν έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου South by Southwest τον Μάρτιο. Το τρέιλερ του έλαβε πάνω από 22 εκατομμύρια προβολές σε όλες τις πλατφόρμες, κάτι που θεωρείται ρεκόρ για ντοκιμαντέρ!



Την Πέμπτη δόθηκε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ το οποίο ανακοινώνει την ημερομηνία κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ σε κινηματογράφους και πλατφόρμα streaming. Συγκεκριμένα, το The Age of Disclosure θα έχει μια περιορισμένη διανομή στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις για την περίοδο των Όσκαρ και παράλληλα θα κυκλοφορήσει σε streaming στο Prime Video.

Το The Age of Disclosure του σκηνοθέτη Dan Farah, περιλαμβάνει καταγεγραμμένες συνεντεύξεις με 34 εν ενεργεία και πρώην ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, απαντώντας για τα ΑΤΙΑ. Η ταινία υποστηρίζει ότι υπάρχει συγκάλυψη 80 ετών για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και μυστικός πόλεμος μεταξύ μεγάλων εθνών για την αντίστροφη μηχανική της τεχνολογίας των ΑΤΙΑ.



Ορισμένοι από τους αξιωματούχους που θα δούμε είναι: ο υπουργό; Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο (ο οποίος λέει στο τρέιλερ ότι, όσον αφορά τα UFO, «ακόμη και οι πρόεδροι λειτουργούν με βάση την ανάγκη να γνωρίζουν»), η γερουσιαστής της Νέας Υόρκης Κίρστεν Γκίλιμπραντ, ο γερουσιαστής της Νότιας Ντακότα Μάικ Ράουντς και ο στρατηγός Τζιμ Κλάπερ (ο οποίος ήταν διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ επί προέδρου Μπαράκ Ομπάμα).



Ο Τζέι Στράτον, πρώην αξιωματούχος της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας και διευθυντής της κυβερνητικής Ομάδας Εργασίας για το UAP λέει στο τρέιλερ: «Έχω δει, με τα ίδια μου τα μάτια, μη ανθρώπινα σκάφη και μη ανθρώπινα όντα».



{https://youtu.be/SXUEcfgZv70?si=DwdGmW33YQOQS_4u}



«Στόχος μου ήταν να πάρω συνεντεύξεις μόνο από άτομα που είχαν άμεση γνώση του θέματος των ΑΤΙΑ ως αποτέλεσμα της εργασίας τους για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, και που θα μοιράζονταν ό,τι μπορούν νόμιμα να αποκαλύψουν... Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν το θέμα να συνεχίσει να κρατείται μακριά από τον κόσμο. Οπότε έκανα τα πάντα για να φτιάξω αυτό το ντοκιμαντέρ κρυφά τα τελευταία δυόμισι χρόνια... Υπάρχουν αυτά τα θεμελιώδη γεγονότα – όπως ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν – και το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει», ανέφερε ο Farah στο THR.

Η ταινία έρχεται εν μέσω μιας σειράς διμερών ακροάσεων του Κογκρέσου που απασχόλησαν τα πρωτοσέλιδα για τα ΑΤΙΑ, ζητώντας διαφάνεια σχετικά με το τι μπορεί να γνωρίζει η κυβέρνηση για την εξωγήινη ζωή.

Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει σε κινηματογράφους και Prime Video στις 21 Νοεμβρίου.