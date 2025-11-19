Το Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – docfest επιστρέφει στη Χαλκίδα από τις 18 έως τις 23 Νοεμβρίου.

Για 19η συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – docfest, πιστό στο ραντεβού του με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επιστρέφει στη Χαλκίδα -από τις 18 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025- για μια ακόμα γιορτή πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Με ένα πρόγραμμα που φέτος ξεπερνά κάθε προσδοκία, το docfest υπόσχεται να παρασύρει το κοινό σε νέες οπτικές και δυναμικές συζητήσεις για την τέχνη και την κοινωνία. Για μία εβδομάδα, η Χαλκίδα θα είναι το επίκεντρο του ντοκιμαντέρ, με προβολές και εκδηλώσεις που θα μας ταξιδέψουν σε διαφορετικάμέρη του κόσμου, αλλά και σε κρίσιμα ζητήματα που μας αφορούν όλους.

Η φετινή διοργάνωση συνεχίζει την παράδοση του Φεστιβάλ να φέρνει στο προσκήνιοτο πιο επίκαιρο περιεχόμενο. Με το Αφιέρωμα στο Περιβάλλον, το docfest εστιάζει για άλλη μια χρονιά σε όλα όσα συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Σε συνεργασία με το Διεθνές Περιβαλλοντικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου EKOFILM, το κοινό θα παρακολουθήσει τρεις δυνατές ταινίες που φέρνουν στο προσκήνιο τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, τις επιπτώσεις της εκβιομηχάνισης και τις προσπάθειες για έναν βιώσιμο πλανήτη.

Η τελετή έναρξης του 19ου Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – docfest καλωσορίζει το κοινό με ένα μουσικό και νοσταλγικό ταξίδι μέσα από τη διαδρομή του Διονύση Σαββόπουλου, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, και παράλληλα, με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Χαίρω πολύ Σαββόπουλος», τιμά την πολυσχιδή καλλιτεχνική του πορεία και φέρνει στο φως την ανεξίτηλη επίδρασή του στο ελληνικό τραγούδι.

Το Αφιέρωμα στις Ξένες Κινηματογραφίες φέρνει φέτος ταινίες από τη Νορβηγία και την Ισπανία, μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε μέσα από τις εικόνες και τις ιστορίες των σκηνοθετών τους. Από τη μαγεία των σκανδιναβικών τοπίων και της νορβηγικής κινηματογραφίας, μέχρι την ένταση των κοινωνικών θεμάτων που εξετάζουν οι ισπανικές παραγωγές, το φεστιβάλ υπόσχεται να μας παρουσιάσει παγκόσμιες κινηματογραφίες που αξίζει να ανακαλύψουμε.

Και φυσικά, για ακόμη μία χρονιά, το docfest αποτίει φόρο τιμής στους Έλληνες της διασποράς, με το ξεχωριστό Αφιέρωμα στους Έλληνες της Αυστραλίας. Μέσα από τέσσερα ιδιαίτερα ντοκιμαντέρ, οι θεατές θα γνωρίσουν την ιστορία των Ελλήνων στην Αυστραλία, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν,καθώς και άγνωστες, κι ίσως αναπάντεχες, πτυχές από την εξέλιξη της κοινότητας.

Για τις επόμενες πέντε μέρες, μέχρι και την τελετή λήξης την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, οι φίλοι του Ελληνικού Ντοκιμαντέρ από όλα τα μέρη της Ελλάδας, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν περισσότερα από 120 ντοκιμαντέρ δημιουργών, οι οποίοι συμμετέχουν ή διαγωνίζονται σε αυτό. Παράλληλα, ειδικά αφιερώματα σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, εκδηλώσεις, κινηματογραφικά εργαστήρια, ημερίδες, εκθέσεις φωτογραφίας, όπως η έκθεση «Εδώ Πολυτεχνείο» του Αριστοτέλη Σαρρηκώστα η οποία παρουσιάζει τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, όχι μόνο από τη βραδιά της εξέγερσης αλλά και πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, μέσα από 100 φωτογραφίες. Επίσης, σεμινάρια και παρουσιάσεις εργαστηρίων σε συνεργασία με δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, έρχονται όπως κάθε χρόνο να εμπλουτίσουν το φεστιβάλ, να ταξιδέψουν, να ψυχαγωγήσουν και να προβληματίσουν το κοινό, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων εντός και εκτός συνόρων.

Πληροφορίες για τις ταινίες που θα προβληθούν στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ.