To 19ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – docfest πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα από τις 18 έως τις 23 Νοεμβρίου.

Το 19ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – docfest αποχαιρέτησε το κοινό την Κυριακή 23 Νοεμβρίου. Η Τελετή Λήξης πραγματοποιήθηκε στις 20:00 στο Αμφιθέατρο Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Οι ηθοποιοί Μαρία Καρακίτσου και Γιάννης Δρακόπουλος βρίσκονταν εκεί για να υποδεχθούν τους φίλους του ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς.



Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Πρέσβης της Αυστραλίας κ. Lachlan Scully, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κοινωνικής Έρευνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ευάγγελος Χαϊνάς, η Γενική Διευθύντρια στο γενική διεύθυνση Ελληνικού Κινηματογράφου του ΕΚΚΟΜΕΔ, κα. Αθηνά Καρτάλου, η Διευθύντρια του Τσεχικού Πολιτισμού στην Ελλάδα κ. Lucie Kuligova, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών κ. Χάρης Παπαδόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών κ. Νίκος Σέκκερης και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ευβοίας και Βορείων Σποράδων Χρυσόστομος.



Η τελετή λήξης του 19ου docfest ξεκίνησε με ηπειρώτικες παραδοσιακές μελωδίες από το Πολυφωνικό Σύνολο «Χαονία». Στα πλαίσια του αφιερώματος για τον απόδημο ελληνισμό, το σύνολο ερμήνευσε τρία παραδοσιακά τραγούδια για τον Ελληνισμό και τη ξενιτιά, εκφράζοντας όλα όσα βιώνουν οι Έλληνες της ξενιτιάς.



Ο κ. Σταύρος Ιωάννου έκανε τον απολογισμό του Φεστιβάλ, όπου στη 19η διοργάνωσή του το docfest είχε μια ισχυρή παρουσία. Τόνισε πως το Φεστιβάλ έχει γιγαντωθεί, με πλήθος θεατών, δημιουργών και εθελοντών να συμμετέχουν. Τέλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο αφιέρωμα το 19ου docfest στους Έλληνες της Αυστραλίας.



Ο Αναπληρωτής Πρέσβης της Αυστραλίας κ. Lachlan Scully μετέφερε τους χαιρετισμούς της Πρέσβειρας της Αυστραλίας κα. Alison Duncan. Μίλησε για την άψογη συνεργασία με το Φεστιβάλ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό το αφιέρωμα φανερώνει τους ισχυρούς και μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.



Στην Τελετή Λήξης του 19ου docfest απονεμήθηκαν συνολικά 14 βραβεία και 8 τιμητικές διακρίσεις σε ταινίες που ξεχώρισαν για την κινηματογραφική τους αρτιότητα και την υψηλή τους αισθητική.



Φέτος, οι ταινίες κρίθηκαν από δύο επιτροπές. Την Κριτική Επιτροπή Ταινιών Μεγάλου Μήκους αποτελούσαν ο Δημήτρης Ινδαρές (Σκηνοθέτης & Πρόεδρος της Επιτροπής), ο Μάνος Ευστρατιάδης (Σκηνοθέτης), ο Μένος Δελιοτζάκης (Σκηνοθέτης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού της ΕΡΤ), και ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας (φωτογράφος).





Την Κριτική Επιτροπή Ταινιών Μικρού Μήκους αποτελούσαν η Δέσποινα Μουζάκη (Παραγωγός, πρώην Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Κοσμήτορας του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και Πρόεδρος της Επιτροπής Μικρού Μήκους) και ο Δρόσος Κυριαζής (Αντιπρόεδρος και COO της Telmaco).



Οι επιτροπές απένειμαν συνολικά 8 Τιμητικές Διακρίσεις και 14 Βραβεία.



Πιο συγκεκριμένα:



1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Στον σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο για την ταινία του «Τα Τέρματα του Αυγούστου»

2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Στην σκηνοθέτη Τάσο Γκολέτσο για την ταινία της «Έκτος Εαυτού»

3ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Στον σκηνοθέτη Στηβ Κρικρή για την ταινία του «Super Paradise»

1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Στο σκηνοθέτη Χρήστο Καρτέρη για την ταινία του «Να φοβάσαι τα Άστρα του νοτιά»

2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Στους σκηνοθέτες Dolan Bailey, Leonardo del Fabro, Alexandra Diaz, Έλενα Γαζή για την ταινία του «Προικοσύμφωνο»

3ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Στο σκηνοθέτη Ιλίρ Τσούκο για την ταινία του «Και Ελ και Αλ»

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Στον Τίμων Κουλμάση την ταινία του «το Βράδυ Υποχωρεί»

Βραβείο Μοντάζ

Στον Τάκη Γιαννόπουλο για την ταινία του Δημήτρη Πολυδωρόπουλου «7 Κορυφές»

Βραβείο Φωτογραφίας

Στον Γιώργο Φλέγγα για την ταινία του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου «Τα Τέρματα του Αυγούστου».

Βραβείο Ήχου

Στον Γιώργο Γαργάλα για την ταινία του Τάσου Γκολέτσου «Εκτός Εαυτού»

Βραβείο Μουσικής

Στον Eric Neveu για την ταινία του Τίμων Κουλμάση «Το Βράδυ Υποχωρεί»

Βραβείο «Γιώργος Κολόζης»

Στην σκηνοθέτη Βίβιαν Παπαγεωργίου για την ταινία «Δέλτα»

Βραβείο Πρεμιέρας

Στους σκηνοθέτες Κυρηναίος Παπαδημάτος και Ακριβή Κόλλια για την ταινία τους «SOS».

Βραβείο Καλύτερης Φοιτητικής Ταινίας «Λυκαυγές»

Στoν σκηνοθέτη Φίλιππο Φερεντίνος για την ταινία της «Ο τελευταίος Νομάς»

Τιμητικές Διακρίσεις Μικρού Μήκους



⦁ Στο σκηνοθέτη Δημήτρη Αργυρίου για την ταινία του «Μνήμες Κατοχής - Πύργοι»

⦁ Στο σκηνοθέτη Τάκη Μπαρδάκο για την ταινία του «Ο άνθρωπος που κοίταζε τα πλοία»

⦁ Στο σκηνοθέτη Πάνο Α. Θωμαΐδη για την ταινία του «Ένα Ποτάμι που λεγόταν Βακιρτζής»

⦁ Στον σκηνοθέτη Μιχάλη Γιαννακάκη για την ταινία του «Ιστορία μιας Λαθρανασκαφής»

Τιμητικές Διακρίσεις Μεγάλου Μήκους



⦁ Στον Σταύρο Στάγκο για την ταινία του «Εμείς, Όχι Εγώ»

⦁ Στο σκηνοθέτη Βύρωνα Κριτζά για την ταινία της «Εδώ μιλάνε για λατρεία»

⦁ Στο σκηνοθέτη Λεωνίδα Βαρδαρό για την ταινία του «Γυναίκες Μαχήτριες – Μέρος Β 1944-1960»

⦁ Στους σκηνοθέτες Άννα Αντωνοπούλου και Γιώργο Σπυρίδη για την ταινία τους «Ο Μπίκο και η Ορχήστρα του»

To Βραβείο Μοντάζ καθώς και το Βραβείο Καλύτερης Φοιτητικής Ταινίας στο Τμήμα Λυκαυγές συνοδεύονται από μια ετήσια άδεια χρήσης του βραβευμένου Avid Media Composer, μια χορηγία της Telmaco.



Το 1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1000€ που προσφέρει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – ΕΚΚΟΜΕΔ.