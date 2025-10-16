Το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου έχει πάει το marketing σε άλλο επίπεδο, με τη νέα ιστοσελίδα που λανσάρει λίγο πριν την κυκλοφορία της ταινίας.

Το Bugonia, η τελευταία σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία του Γιώργου Λάνθιμου ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους. Στην ταινία πρωταγωνιστή η «μούσα» του Έλληνα σκηνοθέτη, Έμα Στόουν, μαζί με με τους: Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν..

Η ταινία περιγράφεται ως μία ιδιόμορφη sci-fi μαύρη κωμωδία συνωμοσίας και αποτελεί ριμέικ του νοτιοκορεατικού cult φιλμ «Save the Green Planet» του 2003, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν.

Το σενάριο του βραβευμένου με Emmy Γουίλ Τρέισι, εστιάζει σε «δύο νεαρούς άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας που απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Στο πλαίσιο της αμερικανικής πρεμιέρας του Bugonia στις 24 Οκτωβρίου, μια πανέξυπνη -ομολογουμένως- προωθητική καμπάνια έχει κατακλύσει το διαδίκτυο. Η εταιρεία διανομής έχει λανσάρει έναν... vintage ιστότοπο βγαλμένο από τα 90s, στη διεύθυνση HumanResistanceHQ.com, ο οποίος περιγράφει θεωρίες συνωμοσίας για εξωγήινους, μαζί με κάποια νόμιμα έγγραφα για UFO. Φυσικά επίσης, υποστηρίζει ότι η Μισέλ Φούλερ της Έμα Στόουν, είναι μυστική εξωγήινη.





Το «Bugonia» (Βουγονία) είναι η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον Λάνθιμο. Tην παραγωγή υπογράφουν οι Εντ Γκίνεϊ και Άντριου Λόουβ για την Element Pictures, ο Λάνθιμος μέσω της εταιρείας του Pith, η Στόουν για την Fruit Tree, οι Αρι 'Αστερ και Λαρς Κνούντσεν της Square Peg, καθώς και οι Μίκι Λι και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο για την CJ ENM.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, λαμβάνοντας ενθουσιώδη υποδοχή και εξαιρετικές κριτικές, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στο τρέιλερ, σύμφωνα με το First Showing.

Η πανελλήνια πρώτη προβολή του «Bugonia» πραγματοποιήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας, ενώ αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.