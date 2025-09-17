Ένας αγώνας ασφαλείας, μία πίστα για το μετάλλιο, ανταγωνισμός και εντάσεις στο Exathlon!

Στο νέο επεισόδιο Exathlon, που θα προβληθεί σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στον ΣΚΑΙ, οι άντρες των δύο ομάδων, αναλαμβάνουν δράση και μπαίνουν στο run για να διεκδικήσουν το μετάλλιο ασφαλείας.

Μεγάλη νικήτρια από τις αθλήτριες, αναδείχθηκε εχθές η Σταυρούλα Χρυσαείδη, η οποία εξασφάλισε την παραμονή της στο παιχνίδι σε πιθανή μάχη παραμονής, αφού φορά στο λαιμό της το πολυπόθητο μετάλλιο.

Ποια ομάδα θα βγει νικήτρια στον σημερινό αγώνα ασφαλείας;

Όλα παίζονται στο Exathlon;

Ήδη από το τρέιλερ για το νέο επεισόδιο που θα προβληθεί σήμερα στον ΣΚΑΙ, η ένταση φαίνεται να κορυφώνεται με τις δύο ομάδες, να μπαίνουν στο στίβο μάχης, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τόσο για τους ίδιους, όσο και για το σύνολο της ομάδας.

Αρχικά λοιπόν η μπλε ομάδα, που κέρδισε εχθές τον Αγώνα Επιβράβευσης, επρόκειτο να απολαύσει στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης έξω από τις πίστες.

Σε δεύτερο χρόνο, οι άντρες και των δύο ομάδων, αναλαμβάνουν δράση και διεκδικούν το μετάλλιο, ενώ, όπως όλα δείχνουν ο Τάκης Καραγκούνιας, είναι στο επίκεντρο μιας νέας διαμάχης με τον Ντάνιελ Ντούρκα.

Παράλληλα, έρχεται ο πρώτος αγώνας ασφαλείας σε μια απαιτητική πίστα, το αποτέλεσμα της οποίας θα κρίνει ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο. Όποια ομάδα ηττηθεί, έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα μάχη παραμονής.

Νέο επεισόδιο, σήμερα στις 21:00 στον ΣΚΑΙ!

Δείτε το τρέιλερ: