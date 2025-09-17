«Φως στο Τούνελ»: Στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα – Η ημερομηνία επιστροφής της Αγγελικής Νικολούλη.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, η εκπομπή σταθμός στην ερευνητική δημοσιογραφία, «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ανάβει ξανά τα φώτα της μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Μετρά ήδη 31 χρόνια αποκαλύψεων, ερευνών και ανατροπών σε πολύκροτες υποθέσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο, δίνοντας απαντήσεις σε οικογένειες και φέρνοντας στο φως αλήθειες που κάποιοι ήθελαν να παραμείνουν κρυφές. Η Αγγελική Νικολούλη και η δημοσιογραφική της ομάδα επιστρέφουν πιο δυνατοί και μαχητικοί από ποτέ, συνεχίζοντας να ρίχνουν φως σε σκοτεινές εξαφανίσεις και ανεξιχνίαστα εγκλήματα. Με την ενεργή συμμετοχή των τηλεθεατών, το «Τούνελ» υπόσχεται και φέτος να φέρει στο προσκήνιο νέες υποθέσεις, άγνωστα μυστικά και απρόσμενες εξελίξεις, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη δύναμη της δημοσιογραφικής έρευνας.

Το μήνυμα της Νικολούλη στους τηλεαθεατές του «Φως στο Τούνελ»

«Τριάντα ένα χρόνια γεμάτα έρευνα, αποκαλύψεις, ανατροπές και πολύκροτες υποθέσεις που βγήκαν στο φως χάρη στη δική σας συμμετοχή. Μαζί πορευτήκαμε σε δύσκολες διαδρομές, γκρεμίσαμε τοίχους σιωπής και φέραμε στην επιφάνεια αλήθειες που κάποιοι ήθελαν να μείνουν θαμμένες. Με εσάς συνοδοιπόρους, συνεχίζουμε να ρίχνουμε φως σε περίεργες σκοτεινές εξαφανίσεις και ανεξιχνίαστα εγκλήματα. Κάθε ιστορία είναι ένας αγώνας, κάθε μαρτυρία ένα κομμάτι στο παζλ που μας οδηγεί στη λύση και του πιο πολύπλοκου γρίφου. Νέες υποθέσεις και άγνωστα μυστικά έρχονται στο προσκήνιο μέσα από την επίμονη δημοσιογραφική έρευνα.»

{https://www.youtube.com/watch?v=EWpZCIX9jRM}