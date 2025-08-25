Games
«Απαγωγή»: Το νέο βιβλίο θρίλερ της Αγγελικής Νικολούλη βασισμένο σε αληθινή ιστορία

«Απαγωγή»: Το νέο βιβλίο θρίλερ της Αγγελικής Νικολούλη βασισμένο σε αληθινή ιστορία
Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Η Αγγελική Νικολούλη ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το επόμενο βιβλίο της, με τίτλο Απαγωγή, το οποίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία.

Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα από τις εκδόσεις Καστανιώτη και στην επίσημη περιγραφή του αναφέρεται:

Η βροχή θεριεύει ώρα με την ώρα, λες και θα ξεπλύνει όλη τη βρομιά της γης. Έχει τέτοια οργή ο άνεμος, που νιώθει την παλιά μονοκατοικία του να σείεται συθέμελα. Είναι και τα σκυλιά της γειτονιάς που αλυχτάνε με τα αστραπόβροντα. Είδε στον ύπνο του και κείνο το όνειρο το κακό με το αίμα να τρέχει ποτάμι και μια αντάρα την έχει μεγάλος άνθρωπος.

new-book-nikolouli_16167.jpg

Η απαγωγή ενός εφοπλιστή και της νεαρής συνεργάτιδάς του γίνεται η αιτία να ξετυλιχθεί το νήμα μιας συγκλονιστικής ιστορίας με έντονο σασπένς και αλλεπάλληλες ανατροπές.

Μια μυθοπλασία που εισδύει στα άδυτα του υποκόσμου και της σικελικής μαφίας, μια αγωνιώδης έρευνα που σπάει την ομερτά και αποκαλύπτει μια σειρά άγριων φονικών. Από τις φυλακές των Διαβατών έως τις βίλες των νοτίων προαστίων, και από την Αθήνα έως την Ταορμίνα και το Μόντε Κάρλο, ένα συναρπαστικό θρίλερ εμπνευσμένο από πολύκροτη αληθινή υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν τα βιβλία της Αγγελικής Νικολούλη, Ονειρεύτηκα το δολοφόνο σου (2012), Θάνατος με χείλη κόκκινα (2013), Έρωτας φονιάς (2016) και Θα γίνω σκιά σου (2020) – και τα τέσσερα βασισμένα σε αληθινές ιστορίες. Το 2018 τα τρία πρώτα κυκλοφόρησαν και σε επίτομη συλλεκτική έκδοση με τον τίτλο Φως στο Τούνελ.

